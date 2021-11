Francesco Montanari ha un nuovo amore, Andrea Delogu commenta

Il loro amore sembrava una favola bellissima ma Francesco Montanari e Andrea Delogu hanno da tempo messo fine al loro matrimonio. Non ne hanno mai parlato, non hanno fatto alcun annuncio per dirlo a tutti, si sono semplicemente separati mentre il gossip aveva solo intuito la crisi ma non il motivo. Oggi forse sono entrambi felici accanto ai rispettivi compagni. Anche in questo caso Andrea Delogu non ha fatto presentazioni ufficiali mentre Francesco montanari sembra avere azzardato qualcosa in più. La conduttrice dicono sia felice accanto al modello Luigi Bruno ma la notizia non è stata confermata né smentita dai diretti interessati. Francesco Montanari in questo fine settimana si è invece lasciato andare pubblicando qualcosina tra le sue stories.

Francesco Montanari esce allo scoperto con la nuova compagna?

C’è un’altra donna nella vita dell’attore? Le valigie da fare, la confusione in camera da letto che lui fa notare a lei che sembra la sua nuova compagna. Niente di ufficiale ma ci sono tutti gli indizi di un nuovo amore, di una nuova coppia.

Andrea Delogu intanto ha comprato casa nuova ma proprio ieri si è lasciata andare ad un tweet che dice molto: “Forse questo mi pare un buon periodo emotivamente, fra mille problemi. Cioè dopo un anno strano mi par di vedere un po’ di feliciottaggine all’orizzonte. Così, mica bisogna scrivere qui solo per lamentarsi né!” questo il suo commento per dire a tutti che è un buon periodo.

Per chi è attento al gossip forse questa è un po’ una risposta anche al nuovo amore dell’ex marito. Magari adesso sono tutti più sereni, anche se quando nel 2016 si sono sposati tutti pensavano che non si sarebbero mai lasciati. Erano follemente innamorati, bellissimi nel giorno del loro matrimonio, poi sono arrivate le prime voci su una presunta crisi mai confermata ma evidente.

