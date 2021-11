Nina Moric ha un nuovo fidanzato? E’ un chirurgo plastico

Nessun ritorno di fiamma tra Nina Moric e Fabrizio Corona, la modella croata esce allo scoperto con il suo nuovo fidanzato. Le ultime stories di Nina Moric, i giorni trascorsi in Sicilia, i commenti con i cuori e lui, un affascinante chirurgo plastico, che condivide scatti ancora più intensi. Nina Moric è tornata in gran forma, bellissima, e sembra che si sia anche innamorata di nuovo. La showgirl negli ultimi mesi ha pubblicato solo immagini di lavoro, shooting fotografici, gli scatti con suo figlio Carlos o le foto di famiglia con Fabrizio Corona. Non ha mai lasciato intendere un nuovo amore né un ritorno a casa con l’ex marito ma adesso c’è Carlo Galatà. Una passeggiata tra i sentieri che conducono all’Etna, poi insieme al ristorante, insieme per le foto più tenere e poi Nina Moric che decide di mostrare chi è il suo nuovo compagno.

Gli attimi tra Nina Morici e il suo nuovo fidanzato

“Attimi” così scrive la coppia aggiungendo un cuore rosso. Il chirurgo plastico che sembra avere rubato il cuore alla Moric è siciliano, si divide tra Catania e Barcellona. E’ forse poco famoso nel mondo dello spettacolo ma per la sua professione sembra ben più noto.

Insieme hanno trascorso questo lungo fine settimana tra natura e romanticismo. Niente mondanità nessuna festa, solo tranquillità e anche una cena con ottimo sushi in un ristorante a cui Nina è molto legata. Non è quindi la prima volta che vola in Sicilia per Carlo Galatà? Lui ha 36 anni, è uno sportivo, è appassionato di fitness e adora la sua cagnolina Cuba con cui appare spesso.

Non è poi così lontano dallo showbiz perché la scorsa estate ha festeggiato il suo compleanno circondato da amici vip tra cui Valeria Marini e Giovanni Ciacci. Tutti suoi pazienti? Forse anche Nina Moric l’ha conosciuto grazie a un consulto, forse un piccolo intervento. Presto ne sapremo di più.

