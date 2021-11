Belen torna al parco con i figli dopo la crisi con Antonino

E’ da tempo che i paparazzi non beccavano più Belen Rodriguez al parco. Prima il covid, poi la seconda gravidanza, il parto, il dolce ritiro di Belen e Antonino con Santiago e Luna Marì in un posto magico, adesso sono tornati tutta alla quotidianità, soprattutto dopo la crisi. Sembra che un po’ di maretta ci sia stata davvero, che non sia stato solo frutto del gossip. Tutto risolto e Belen torna al parco con Santiago e con la piccola Luna Marì nella carrozzina. Dopo le foto nel locale milanese, gli scatti con cui la coppia ha voluto confermare che non si sono certo lasciati, adesso la serenità di una passeggiata all’aria aperta, come mostrano le foto sulla rivista Chi.

Cosa è successo tra Belen e Antonino Spinalbese?

Ed è sempre Chi a raccontare il motivo della crisi ormai superata. Sembra che dopo un’accesa discussione Antonino Spinalbese sia andato dalla famiglia a La Spezia e che Belen sia rimasta a Milano con la bimba. Tutto combacia con le dichiarazioni fatte da entrambi poco dopo la nascita di Luna Marì.

“Ha un carattere fortissimo, non te le manda a dire; è dolcissimo, ma lunatico, se gli girano le scatole è finita” la descrizione della showgirl sul compagno. Antonino aveva invece confidato: “Si stanno scambiando i ruoli… Lei è molto più dolce, i figli ti cambiano, è molto più matura, sensibile. E’ sempre stata adolescente giocosa, adesso è più matura, ho dovuto conoscerla di nuovo”. Normale quindi che ci sia qualche crisi di assestamento ma le foto di famiglia nel parco durante una passeggiata dicono che tutto è perfetto, crisi comrpese, fa tutto parte della vita.

Adesso il gossip attende il seguito, un matrimonio che faccia sognare tutti ma forse non è ciò che sognano Antonino e Belen. La Rodriguez ha fallito con il primo matrimonio, forse non desidera più dire quel sì per sempre ma viverlo.

