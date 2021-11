Belen festeggia il compleanno del papà e lo ringrazia per la sua protezione

Nella famiglia Rodriguez i compleanni vanno sempre festeggiati e ieri il compleanno del papà di Belen Rodriguez non è passato inosservato nemmeno sui social. Tutti o quasi tutti riuniti per il compleanno di Gustavo Rodriguez, per l’occasione hanno scelto il loro locale argentino preferito senza spostarsi da Milano. Dopo un fine settimana romantico per tutti è arrivata la festa per il papà di Belen, Jeremias e Cecilia. Non c’è nessuna crisi tra le coppie della famiglia, tutto superato come testimoniano anche il viaggio a Parigi di Belen e Antonino, e i giorni trascorsi ad Amsterdam da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Anche Jeremias prosegue felice la sua storia d’amore con la fidanzata napoletana. Così tutti hanno brindato per papà Gustavo a Milano.

La festa di compleanno del papà di Belen e la dedica di sua figlia

Alla festa per i 62 anni di Gustavo c’era anche la piccola Luna Marì e il nonno ha posato con lei per spegnere le candeline. Abito corto e a pois per la showgirl argentina che è magrissima. Tango a pois e la festa inizia ma pima c’è la dedica di Belen: “Tanti auguri papà e grazie per proteggermi sempre” scrive dolcissima pubblicando una foto tra le braccia del suo papà e poi altre che le ricordano momenti importanti.

Lui è sempre stato al suo fianco e a seguire tutto mamma Veronica. La famiglia Rodriguez ha superato vari ostacoli e Belen è riuscita ad averla di nuovo riunita e felice in Italia. Il suo primo sogno si è realizzato.

Manca forse all’appello Antonino Spinalbese, magari nascosto in qualche angolino del locale o forse impegnato con il suo nuovo lavoro. Una cena perfetta, tanti balli scatenati, pochissime persone al tavolo, niente è più importante della famiglia. Gli amici che circondano Belen sono sempre meno, li sceglie con cura, restano quelli di sempre.

