Patrizia Mirigliani dice la sua su Miriana Trevisan e non la pensa come Nicola

In una recente intervista per Nuovo Tv, Patrizia Mirigliani è tornata a parlare del rapporto tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan. Tra i due c’è più che una amicizia nella casa del Grande Fratello VIP 6 ma non tutti pensano che sia un rapporto destinato a evolversi. Probabilmente anche Patrizia Mirigliani è dello stesso avviso e dalle pagine di Nuovo Tv, prova a spiegare il suo punto di vista, parlando del rapporto che si sta instaurando tra Miriana e Nicola. Senza troppi giri di parole, la patron di Miss Italia fa capire che non vede di buon occhio questa relazione e che di certo non si tratta di una donna adatta per suo figlio.

Patrizia Mirigliani dice la sua sul rapporto tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan

“In verità non penso siano molto compatibili” ha detto Patrizia Mirigliani e questa frase già basta per capire quello che la donna pensa di questa storia.

E ancora: “Secondo me Miriana non è la donna giusta per mio figlio Nicola. Non li vedo in sintonia, ma non ho nulla contro di lei. ” Un discorso abbastanza chiaro che permette a tutti di comprendere qual è il punto di vista di Patrizia Mirigliani sulla storia che sta nascendo su Miriana e Nicola che in realtà sembra essere a un punto morto, dopo il fuoco iniziale.

Nella stessa intervista, la Mirigliani è tornata anche a parlare dei problemi di Nicola con la droga e della difficile scelta di denunciarlo, una decisione che però gli ha salvato la vita. E commenta: “I problemi di mio figlio con le dipendenze? Diciamo che è un dramma che affonda le radici nella sua insicurezza alimentata dalla mancanza di una figura paterna e il bullismo.” Ed è anche per questo che Patrizia vorrebbe per Nicola un Grande Fratello VIP diverso. Purtroppo però al momento Nicola non si sta molto esponendo e non entra mai nelle dinamiche del reality. Il pubblico di certo, lo avrebbe apprezzato di più se si fosse realmente messo in gioco come gli altri.

