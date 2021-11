Elena Santarelli e Bernardo Corradi, la distanza è il segreto del loro amore

Sui social Elena Santarelli si mostra in tutte le sue versioni, anche moglie rompiscatole ma solo secondo Bernardo Corradi, e innamoratissima. L’ex calciatore la prende in giro ma dice la verità e soprattutto ricambia con lo stesso amore. Sono una coppia da quando erano giovanissimi e con il passare del tempo, delle gioie e dei problemi, sono diventati sempre più forti insieme. Qual è il segreto del matrimonio di Elena Santarelli e Bernardo Corradi? Per loro è molto semplice, la distanza, il rispettare i propri spazi, è il loro ingrediente speciale. E’ un suggerimento alle coppie che magari si annoiano, di certo è il modo per la Santarelli e suo marito di ricaricarsi per poi tornare ad amarsi più di prima. “Noi ricarichiamo le batterie quando siamo distanti un po’ di giorni (in questo caso 18). Forse è il nostro ingrediente speciale da sempre così si evita il “rapporto fusionale” che in molte coppie annulla una sana individualità lascio il parere agli esperti”.

Elena Santarelli e Bernardo Corradi distanti anche dopo la diagnosi del figlio

Il lavoro di entrambi di certo aiuta, spesso è Corradi ad andare via per lavoro e non è una sofferenza, ma una continua crescita per la coppia.

Anche quando hanno avuto il periodo più drammatico della loro vita si sono separati per poi ritrovarsi. Quando hanno ricevuto la diagnosi del figlio, il piccolo Jack aveva un tumore, hanno vissuto il dolore in modo diverso, hanno avuto bisogno di allontanarsi l’uno dall’altra per qualche settimana. In questo modo sono riusciti a non rovinare il loro amore, si sono poi compresi, si sono ritrovati, non si erano mai lasciati ma allontanati. Una bella storia d’amore che insegna.

