Una bella sorpresa per Manila Nazzaro: Lorenzo Amoruso entra nella casa

Arrivano anticipazioni molto interessanti direttamente dalla puntata di Mattino 5 di oggi, 8 novembre 2021. Sul finale della puntata di questa mattina, Federica Panicucci ha voluto dare delle anticipazioni al pubblico che seguirà poi anche la puntata del Grande Fratello VIP 6 in diretta questa sera su Canale 5. La conduttrice infatti, ha spiegato che questa sera ci sarà una bellissima sorpresa per Manila Nazzaro. Dopo quasi due mesi dall’ultimo bacio, dall’ultima carezza, potrà rivedere il suo compagno. Lorenzo Amoruso entrerà questa sera nella casa ma non solo. Per il compagno di Manila ci sarà modo a quanto pare, anche di poter passare del tempo con lei. La Panicucci infatti ha spiegato che Lorenzo ha fatto la quarantena e che quindi avrà modo, forse come successo al fidanzato di Francesca Cipriani, di poter restare un po’ di più insieme a Manila e magari le farà anche la tanto attesa proposta di matrimonio?

Lorenzo Amoruso entra nella casa del GF VIP 6: proposta in vista?

Non sappiamo se Lorenzo avrà modo di passare magari anche una notte insieme alla sua adorata Manila nella casa insieme agli altri concorrenti ma la Panicucci è stata molto chiara. Il compagno della bella ex miss Italia ha fatto la quarantena quindi potrà abbracciare e baciare la sua Manila. La Nazzaro da tempo si aspetta anche una proposta di matrimonio dal suo Lorenzo che non è mai arrivata, potrebbe essere questa la volta buona? Ne ha parlato spesso anche in casa, dicendo che comunque le piacerebbe sposarsi di nuovo, nonostante tutto. Ma Lorenzo ancora non le ha fatto la proposta …

Il compagno di Manila Nazzaro è sempre molto attivo sui social ma nelle ultime ore non ha rivelato nessuna anticipazione rispetto a quello che accadrà questa sera. Per cui non ci resta che seguire questa puntata del Grande Fratello VIP 6 e lasciarci travolgere dall’amore e dal romanticismo che di certo non mancheranno. Appuntamento come sempre alle 21,30 su Canale 5.

