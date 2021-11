Per Manila Nazzaro una dolce sorpresa ma per il matrimonio con Lorenzo si deve attendere

Ci si aspettava forse una proposta di matrimonio in grande stile ( non sarebbe stata la prima volta nella casa del Grande Fratello VIP ) ma Lorenzo Amoruso ha deciso solo, e scusate se è poco, di ribadire a Manila Nazzaro, tutto l’amore che prova per lei. Per la proposta, magari non davanti alle telecamere, ci sarà tempo. Il compagno di Manila Nazzaro è entrato nella casa del Grande Fratello VIP 6 nella puntata dell’8 novembre 2021 ed è anche per questo che molti fan della coppia si aspettavano magari un anello e una proposta in ginocchio. Per il momento questo matrimonio può attendere. Eppure anche Alfonso Signorini si aspettava qualcosa di romantico, lo ha chiesto anche all’ex calciatore …Non è la prima volta che Lorenzo e Manila sono insieme in tv, sono stati anche protagonisti di Temptation Island, dove hanno messo alla prova il loro amore, per questo si pensava che il capitolo “riservatezza” fosse stato archiviato. In realtà non è così e forse, dopo i tanti ostacoli superati insieme, Manila e Lorenzo vogliono avere un momento più intimo per pensare al matrimonio. In realtà la Nazzaro, già dai tempi di Temptation parlava di nozze e di questa proposta di matrimonio mai arrivata. L’ex miss Italia in questi due mesi nella casa del Grande Fratello VIP 6 più di una volta ha detto che le piacerebbe sposarsi, che le piacerebbe avere una proposta da parte di Lorenzo. Per ora però c’è solo una casa da costruire insieme, come i due stanno facendo e poi quello che verrà si vedrà.

La dolce sorpresa di Lorenzo Amoruso a Manila

Lorenzo rispondendo alla domanda di Signorini che gli chiedeva della fatidica proposta, ha spiegato che lui e Manila in fondo è come se fossero sposati, che non serve un contratto per stabilire quello che c’è tra loro. Ama i figli di Manila come se fossero suoi, ama lei che è la donna della sua vita, la sua anima gemella. Ribadisce che non avrebbe mai potuto avere di meglio dalla vita e poi chissà se ci sarà modo di pensare a un matrimonio nel futuro, nessuno lo può escludere ma per il momento, e soprattutto nella casa del Grande Fratello VIP, non ci sarà nessuna proposta di matrimonio.

Tutto rimandato, chissà magari alla fine di questa avventura al Grande Fratello, una volta spente le luci della casa e ritrovata l’intimità di coppia, senza telecamere e pressioni, arriverà.

