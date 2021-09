Manila Nazzaro piange raccontando al GF Vip del figlio che ha perso da pochi mesi

E’ un dolore che Manila Nazzaro non riesce a dimenticare, la perdita del figlio che tanto desiderava con Lorenzo Amoruso. L’ex Miss Italia lo racconta al GF Vip, ricorda quello che è successo lo scorso gennaio e fa piangere anche Katia Ricciarelli. Sono arrivate le lacrime nella casa più spiata d’Italia e Manila Nazzaro sembra sentire già la mancanza oltre che dei suoi figli del compagno. Si emoziona parlando di lui ma è il dolore di avere perso il bambino che la distrugge. A pochi dall’ingresso della casa del Grande Fratello Vip Manila racconta la sua vita, si mette a nudo mentre la Ricciarelli non perde una parola di ciò che dice. Si instaurano i primi legami, i vipponi cercando di capire con chi possono aprirsi per fare capire al pubblico da casa chi sono davvero o forse solo per giocare.

Manila Nazzaro desiderava tanto dare un figlio a Lorenzo Amoruso

All’inizio del loro amore era Manila la più scettica all’idea di avere un terzo figlio ma ha poi capito che anche per lei sarebbe stata una gioia immensa. Non è la prima volta che l’ex Miss Italia parla dell’aborto spontaneo e nella casa del GF Vip si mette a nudo. La terza maternità mancata ma assaporata anche se solo per breve tempo la rende infelice.

Lorenzo le ha regalato una seconda vita in amore, ha sempre sognato accadesse ed è così ma gli occhi si riempiono di lacrime, si asciuga il viso con le mani. A 43 anni ha perso il bambino con cui volevano allargare la famiglia e sa che adesso sarà più difficile diventare mamma di nuovo. E’ già mamma di Francesco Pio che ha 15 anni e di Nicolas che ne ha 10, avuti dall’ex marito Francesco Cozza, ma il terzo figlio non arrivato è un dolore immenso.