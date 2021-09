Manila Nazzaro spiega l’antipatia con Caterina Balivo, l’astio che le divide

Manca sempre meno all’inizio del GF Vip e Manila Nazzaro con l’antipatia che ha nei confronti di Caterina Balivo ha già iniziato il suo reality show. L’ex Miss Italia sa benissimo che questo è il modo giusto per iniziare ma è anche vero che nel video di presentazione del Grande Fratello ha semplice risposto a una domanda. Caterina Balivo è la persona che non vorrebbe mai trovare nella casa dove sta per mettere piede insieme ad altri concorrenti. La Balivo non ha ancora reagito mentre a Tv Blog la Nazzaro spiega il motivo di questa antipatia, che secondo lei sarebbe reciproca.

Caterina Balivo e Manila Nazzaro, cosa si nasconde dietro la reciproca antipatia

Nell’intervista Manila spiega che non ha mai detto che la Balivo sia una persona cattiva ma che non hanno mai legato in 22 anni. Anzi, lei l’ha sempre ammirata come conduttrice ma sembra che l’astio arrivi da Caterina a causa della vittoria di Miss Italia. Erano insieme tra le bellissime concorrenti, era il 1999.

“Io l’ho sempre ammirata come conduttrice, ma ho avvertito un astio da parte sua per il fatto che io abbia vinto Miss Italia. Io e Caterina abbiamo fatto sempre scelte di vita e di lavoro molto diverse, ma non per questo è autorizzata a sminuirmi. Io ho avuto problemi di salute importanti, ho scelto di fermarmi, di sposarmi. Non è carino che una persona dica ‘quella che ha vinto Miss Italia’ – senza neanche fare il mio nome – ‘ha vinto il concorso, ma io, pur arrivando terza, ho lavorato molto di più’. E questo è accaduto decine di volte” solo questo?

Manila Nazzaro ricorda anche un episodio del 2019, erano presenti entrambe a Miss Italia e sembra che la Balivo abbia raccontato: “Nel 1999, c’era una più bella di me, ma il successo si fa lo stesso anche non vincendo’. Quella che era più bella di lei era a pochi metri da lei. Ero io, sono io! Qual è il problema di Caterina di nominarmi?”. Tutto qui?

Manila Nazzaro non è mai stata invitata nei programmi di Caterina ma c’è altro: “Mi è stato riferito che lei mi considera antipatica perché alla fine di una puntata di Porta a Porta dietro le quinte io non la salutai” ma davvero questo è il problema? L’ex Miss Italia non ricorda quella situazione ma è sicura che la conduttrice abbia sempre tentato di sminuire il suo lavoro, anche se in realtà non si sono mai parlate. Vedremo la Balivo al GF Vip?