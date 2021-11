Ilaria Spada incinta, aspetta il terzo figlio a dieci anni dal primo

Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart sono sempre molto riservati ma per le grandi occasioni c’è il grande annuncio. Ilaria Spada è incinta, terzo figlio in arrivo per lei e Kim Rossi Stuart. E’ sulla copertina del settimanale F che arriva il dolce annuncio. L’attrice ha già un gran pancione ed è Luca Dini, direttore della rivista, a fare le sue congratulazioni alla coppia. Terzo figlio in arrivo dopo Ettore che è nato dieci anni fa, nel 2011, e il piccolo Ian nato nel 2019. Kim e Ilaria si sono sposati nel 2019, tra i testimoni di nozze Caterina Balivo. Fu la conduttrice a mostrare qualche dettaglio del loro romantico matrimonio.

Terzo figlio in arrivo per Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart

“Congratulazioni a Ilaria Spada e a Kim Rossi Stuart, due esseri umani davvero speciali, come sa chiunque li conosca, per la loro terza attesa: sulla copertina di ‘F’ in edicola” scrive Dini.

Non poteva mancare il commento di Caterina Balivo. La conduttrice ha condiviso la copertina di F e ha scritto gli auguri alla sua amica: “La bellezza della mia amica, anzi della madrina di Cora che da mesi dice a tutti che la sua madrina ha un bebè in pancia, senza spoilerare il nome”quanta tenerezza in questo post che conferma anche la volontà di Ilaria Spada di mantenere il dolce segreto il più possibile.

Ilaria Spada ha 40 anni, Kim Rossi Stuardi 52 anni, il loro amore ha sempre fatto sognare. Sono arrivati al matrimonio con piena consapevolezza, quando il primo figlio aveva già 8 anni, perché “L’amore ci è sempre perso abbastanza”, così hanno confidato parlando un po’ di tempo fa del loro legame. Adesso la storia continua ed è sempre più bella. Non l’avrebbe ma Ilaria adora parlare di Kim dicendo “Mio marito”.

