Rosa Perrotta già in piedi dopo il parto: il piccolo Mario Achille in osservazione

Chi segue Rosa Perrotta sui social sa bene quante e quali fossero le sue paure in vista di questo secondo parto. Per fortuna tutto è andato nel migliore dei modi. L’influencer ha messo al mondo il piccolo Mario Achille, che questa mattina è stato anche insieme a lei per qualche minuto. Il bambino, come ha spiegato Rosa, subito dopo il parto, è stato portato in incubatrice per vari controlli. Ci sono stati dei piccoli problemi di adattamento e per questo i medici hanno preferito che il neonato passasse la notte sotto osservazione. Rosa ha commentato con i suoi tanti follower quello che è successo dopo il parto ma si è detta serena, nonostante la grande ansia e le preoccupazioni che sono arrivate dopo la notizia. Il piccolo poi questa mattina ha potuto passare diversi momenti con la mamma e anche per questo adesso Rosa è più serena. “Se tutto va bene torneremo venerdì a casa” ha detto Rosa che ha anche iniziato a camminare. Pensava che non ce l’avrebbe fatta, visto come era andato anche il primo parto. Ma invece sta abbastanza bene e non sente molto dolore.

Le prime parole di Rosa dopo il parto

Come sta il figlio di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione

I due genitori bis, hanno in qualche modo rassicurato tutte le persone che seguono con affetto la famiglia Perrotta/Tartaglione sui social. Oggi anche papà Pietro, come mostra in una storia, ha potuto abbracciare il piccolo e tenerlo sul suo petto. Mario Achille probabilmente sta già bene ed è pronto a ricevere tutte le coccole di mamma e papà. E ovviamente quelle di Ethan che lo sta aspettando a casa e che presto potrà conoscere e abbracciare per la prima volta il suo fratellino.

Non possiamo che fare ancora tanti auguri a Pietro e Rosa per l’arrivo del piccolo Mario Achille, anche noi facciamo il tifo per lui!

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".