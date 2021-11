Rosa Perrotta mamma bis: dopo il grande spavento la gioia infinita

E finalmente, come direbbe proprio Rosa, lo sfratto è avvenuto! Poche ore fa l’annuncio sui social: Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta sono di nuovi genitori! Chi segue la coppia ha passato la serata di ieri in trepidante attesa. Già nel pomeriggio infatti Pietro aveva postato le storie dalla stanza di ospedale dove stava aspettando il travaglio della sua compagna. Poi le immagini della sala parto prima dell’entrata. E finalmente il dolcissimo annuncio, dopo qualche ora: è nato il piccolo Mario Achille. Nessun mistero sul nome o sul sesso. Rosa e Pietro avevano rivelato mesi fa che stava per arrivare un altro maschietto, dopo Ethan. E avevano inoltre anche spiegato che si sarebbe chiamato Mario, come il papà della Perrotta.

Rosa Perrotta mamma bis: è nato Mario Achille

Le dolcissime parole di Rosa per annunciare l’arrivo del piccolo Mario Achille con la sua prima dedica sui social:

Sono grata alla vita per avermi dato la possibilità di guardare, per la seconda volta,la felicità dritta negli occhi, i tuoi occhietti appena aperti neri e curiosi.Ci hai fatti spaventare un attimo,ma tutto è andato per il meglioDa oggi,insieme al tuo fratellino,sarai per sempre la ragione della mia vita.

E ancora:

9/11/21 benvenuto al mondo Mario Achille.Grazie infinite a tutti voi per l’amoreNon vediamo l’ora di farvelo conoscere

Prima di pubblicare le foto sui social, per dare il benvenuto al piccolo, Rosa aveva postato delle storie sempre su instagram per spiegare che il parto era andato bene ma che per il bambino c’erano stati dei piccoli problemi tanto che i medici avevano preferito tenerlo sotto osservazione. “Ha avuto delle piccole difficoltà di adattamento dopo il parto, proprio corporee quindi preferiscono tenerlo per un po’ in incubatrice” ha spiegato Rosa. “Vi lascio quindi immaginare il mio stato d’animo anche se mi hanno tranquillizzata” ha raccontato l’ex tronista di Uomini e Donne sui social. Purtroppo Rosa non ha potuto passare la notte con il piccolo Mario, che è rimasto in incubatrice ma l’importante è che il bambino stia bene e che presto possa essere coccolato da mamma e papà. UN caro augurio da parte nostra!

