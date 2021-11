Gigi d’Alessio felicissimo con la sua Denise lancia una frecciata velenosa ad Anna Tatangelo?

Non è dato sapere a chi si stesse riferendo Gigi d’Alessio nella breve intervista che ha rilasciato a Novella 2000 a pochi giorni dalla sua nuova avventura come coach di The Voice Senior. Eppure le sue parole sulla nuova compagna, Denise, dalla quale aspetta un figlio, sono passate in secondo piano, visto che il cantante, si è espresso anche su chi c’è stato prima di lei al suo fianco. Non ha fatto i nomi, ma le frecciate mandate, sembrano essere destinate ad Anna Tatangelo, difficile pensare che possa parlare di altre persone. Ma che cosa ha detto Gigi d’Alessio? Il cantante si è detto felicissimo della relazione con la sua Denise, dalla quale avrà presto il suo quinto figlio che nascerà nel mese di gennaio. La descrive come una donna innamoratissima, che lo segue in tutti i suoi impegni, andrà con lui anche a Milano per The Voice, nonostante la loro vita sia a Roma. E proprio facendo il confronto tra Denise e chi c’era prima nella sua vita, Gigi lancia quella che per tutti è una stoccata velenosa contro Anna Tatangelo .

Gigi d’Alessio lancia una frecciatina poco carina ad Anna Tatangelo?

E’ bene precisare che Gigi non ha fatto nomi, ma dalle sua parole sembrerebbe proprio che si stesse riferendo alla ex, anche perchè, al suo fianco, prima di Denise, non c’erano altre persone…“Sono felice della mia vita con Denise perchè a differenza di altre persone non vuole comparire” avrebbe detto Gigi d’Alessio ai giornalisti di Novella 2000. Avrebbe inoltre aggiunto che la sua attuale compagna non vuole mai rilasciare interviste e parlare quindi con fotografi o giornalisti. “Apprezzo molto questa riservatezza e questo non volere apparire laddove magari altri hanno voluto farlo” avrebbe concluso Gigi. Ed è parecchio evidente che questa frecciata sembrava essere destinata ad Anna Tatangelo anche se non ne abbiamo la certezza.

Diciamo che Anna Tatangelo a prescindere dal suo compagno era ed è una artista, una cantante che deve necessariamente apparire, visto che si tratta di una persona di spettacolo. Queste parole quindi potrebbero anche non essere destinate alla conduttrice di Scene da un matrimonio, non dobbiamo necessariamente pensare male…

