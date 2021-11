Il nome del bebè di Clizia e Paolo Ciavarro ce lo rivela nonna Eleonora

Non è che fosse un grande mistero, ma a quanto pare nonna Eleonora Giorgi, in una sua recente intervista ha anticipato il nome scelto da Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro per il loro bambino. Un maschietto, che a quanto pare si chiamerà con un nome a cui il figlio della Giorgi teneva moltissimo. Lo aveva rivelato proprio lui, questa estate, quando nella sua prima intervista da futuro papà aveva spiegato di essere legato a un nome che da sempre aveva fatto parte della sua vita. Paolo aveva infatti detto che si sarebbe sempre voluto chiamare Gabriele e che quindi aveva poi sognato di dare il nome al figlio che avrebbe avuto. E la vita gli sta regalando proprio un maschietto che a quanto pare, come conferma anche nonna Eleonora, si chiamerà Gabriele.

E’ felicissima la mamma di Paolo Ciavarro e anche molto legata alla Incorvaia, tra i due infatti c’è un bellissimo rapporto. Nella sua intervista per Nuovo, l’attrice racconta di come suo figlio sia maturato moltissimo in questi ultimi mesi, pensando appunto alla famiglia che sta costruendo con la sua Clizia. Una coppia sulla quale, poche settimane dopo l’uscita di entrambi dalla casa del Grande Fratello VIP, dove si sono conosciuti, nessuno avrebbe puntato. E invece, i due stanno costruendo davvero una bella famiglia con amore e maturità.

Nonna Eleonora Giorgi pazza d’amore per la sua famiglia

La Giorgi si dice davvero felicissima di tutto quello che Paolo e Clizia hanno fatto negli ultimi due anni. Tra loro è nato da subito un sentimento fortissimo tanto che quando hanno deciso di vivere insieme a Roma, non hanno preso una casa in affitto ma l’hanno comprata, facendo un mutuo perchè hanno capito subito che avrebbero voluto costruire una famiglia con delle basi solide. Per il momento solo il matrimonio è rimandato perchè Clizia non ha ancora ottenuto il divorzio dal suo ex, Francesco Sarcina ma la Giorgi non ha dubbi, quando tutto sarà pronto, i due innamorati convoleranno a nozze.

