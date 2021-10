Clizia Incorvaia festeggia il compleanno con il pancione ma gioca ancora con l’età

“Auguri alla donna che ho sempre sognato.. ti amo ( goditi la tua prima torta )” con queste parole Paolo Ciavarro ha fatto gli auguri sui social a Clizia Incorvaia che tra qualche mese diventerà mamma per la seconda volta. I due hanno annunciato qualche settimana fa la gravidanza e si mostrano adesso sempre più spesso sui social mentre coccolano il pancione che cresce. Sarà un maschietto e come ricorda Paolo nella dedica per Clizia sui social, questa è anche la sua prima torta di compleanno. Una festa speciale per mamma Clizia che ha risposto con queste parole al suo compagno: “amore mio immenso sappi che è il compleanno più bello di sempreeee !!!io e bebè ti amiamoooo “. Pochi giorni fa con delle dolcissime foto, Clizia e Paolo avevano rivelato di essere in attesa di un maschietto ma per ora non hanno detto molto sul nome. Paolo nella sua intervista per Gente, nella quale lui e Clizia parlavano per la prima volta della gravidanza, aveva spiegato che c’era un nome che gli sarebbe piaciuto dare al bambino ma nulla è ancora detto.

Clizia Incorvaia festeggia il compleanno con il pancione

Anche per questo compleanno la Incorvaia ha scelto di non dichiarare in modo esplicito la sua età. Quando è rimasta incinta ha parlato di cosa significa essere mamma bis a 40 anni e si è tornato anche a parlare di quando prima di entrare nella casa del Grande Fratello VIP, dove aveva conosciuto Paolo, aveva detto di averne 30 di anni. Un giallo quello dell’età di Clizia, che aveva caratterizzato i giorni di permanenza nella casa. Ed è alquanto bizzarro che anche per questo compleanno la Incorvaia abbia scelto di mettere il numero 18 sulla torta!

Visto che ormai Clizia aveva parlato della sua età, anche quando si era parlato della differenza tra lei e Paolo, ci si aspettava che la influencer non nascondesse più il dato anagrafico. Ma a quanto pare si diverte a giocare con l’età e si sente una diciottenne per cui fa benissimo a scherzare anche su questo!

Non possiamo che fare i nostri migliori auguri a Clizia che di certo ha vissuto uno dei compleanni più belli della sua vita in compagnia della piccola Nina, dell’uomo che ama e del bebè che sta per nascere. E poi i nonni, i parenti e gli amici più cari.