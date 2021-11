Raimondo Todaro: “Io e Francesca abbiamo avuto altre storie ma non ho mai smesso di amarla”

Raimondo Todaro in un colpo solo fa una bellissima dichiarazione d’amore a Francesca Tocca e affonda le storie d’amore che entrambi hanno avuto durante la loro separazione. Oggi Todaro si sente un uomo completo, felice, è tornato con sua moglie, con la madre di sua figlia, giustifica entrambi e ammette che in fondo ha sempre sperato di tornare con lei. Si sono ritrovati ad Amici ma non è lì che è ricominciato il loro amore, tutto è accaduto questa estate. Lo confida Raimondo Todaro tra le pagine della rivista DiPiù ed è la vera storia d’amore che è tornata più bella e più forte di prima.

Raimondo Todaro e Francesca Tocca desiderano un altro figlio

Al settimanale di gossip racconta che non ha mai smesso di amarla, anche se durante l’addio ha frequentato altre donne. Anche Francesca Tocca ha avuto altri amori, come dimenticare il ballerino di Amici, Valenti, ma tutto questo appartiene solo al passato. La più felice di tutti è Jasmine, la loro bellissima figlia di 8 anni.

“In questi due anni, anche se ci eravamo separati, non ho mai smesso di amarla. E forse in fondo al mio cuore ho sempre pensato che prima o poi saremmo tornati insieme. E’ successo quest’estate e ora mi sento un uomo più completo, felice” ha confidato l’ex maestro di danza di Ballando con le Stelle.

“Le cose vanno alla grande. Abbiamo avuto altre storie, abbiamo trent’anni, è assolutamente normale. Ma nulla di tutto ciò che abbiamo vissuto è stato importante a tal punto da cancellare un amore così grande come il nostro” una bella frecciatina agli ex. Adesso tutti e tre desiderano un altro bebè, un fratellino o una sorellina per Jasmine e ci stanno pensando seriamente.

