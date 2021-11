Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli: selfie al ristorante, non si nascondono più

Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli non dicono nulla sul loro amore ma la conferma arriva da un selfie scattato al ristorante. La coppia si fa vedere in pubblico, non si nasconde più e addirittura concede una foto al proprietario del ristorante che entusiasta ha pubblicato lo scatto sul suo profilo social e su quello del locale. Sembrava un film, una fiction, invece è tutto vero, Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli si amano, forse vivono già insieme o forse no, di certo hanno detto addio ai loro ormai ex compagni. Galeotto ancora una volta il set e i due attori nonostante la differenza d’età non hanno potuto che arrendersi ai loro sentimenti.

Scamarcio e Porcaroli insieme a Siena, felici

Sorprende che abbiano acconsentito al selfie, soprattutto Scamarcio, da sempre così restio ad apparire. Invece, in questa foto con la sua fidanzata e con il ristoratore appare sereno, è lui che scatta la foto. Iniziano a vivere il loro amore alla luce del sole, consapevoli di essere entrambi noti e molto amati dai rispettivi fan.

Il gossip aveva già mostrato un bacio tra loro ma qualcuno aveva ipotizzato una scena girata sul set. Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio si sono invece fermati a mangiare in un ristorante a Siena, subito riconosciuti è arrivata la richiesta della foto. Soddisfatto il titolare del locale ha commentato: “Eravamo io, Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli”.

Riservatezza addio, ma addio quindi anche al regista Michele Alhaique, precedente compagno della Porcaroli. Addio anche ad Angharad Wood, ormai ex di Scamarcio ma madre di Emily, la prima figlia dell’attore.

In base a quanto riferito da Dagospia Benedetta e Riccardo si sono ritrovati insieme sul set del film L’ombra del giorno e poi La scuola cattolica. Quando hanno capito di amarsi, che il loro sentimento era importante, hanno lasciato i rispettivi compagni, o forse non è andata così. Difficile che i due attori rispondano ai vari interrogativi.

