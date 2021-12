Max Biaggi fa gli auguri alla sua fidanzata, la scambiano per Bianca Atzei

Max Biaggi è sempre felice accanto alla sua nuova fidanzata, l’attrice e modella Francesca Serenza. Ha appena compiuto 28 anni mentre Biaggi ne ha 50 ma come sempre l’età non conta e il loro amore procede a gonfie vele, a parte qualche commento imbarazzante. Più di un follower nel vedere su Instagram la foto di buon compleanno di Francesca per un attimo ha pensato si trattasse di Bianca Atzei. La somiglianza è evidente, almeno nei due selfie postati dal campione. Sono rari gli scatti in cui si mostrano insieme, l’ex pilota preferisce mostrare altro sul suo profilo social, il compleanno della sua compagna è però una delle occasioni per dichiararle il suo amore. Max Biaggi l’ha fatto con una frase un po’ pungente.

Gli auguri di Max Biaggi alla sua fidanzata

“Happy Birthday babe! Gli anni passano ma le cose vere rimangono” questa la frase di Max Biaggi per la donna che adesso lo rende felice. In tantissimi hanno commentato facendo gli auguri all’attrice. “Sei speciale” ha risposto Francesca aggiungendo un cuore rosso per lui che a sua volta ha scelto il faccino da innamorato.

Il due volte campione del mondo di superbike e quattro volte campione del mondo di Moto GP crede di nuovo nell’amore. Tanti i flirt di Max, poche le vere storie d’amore tra cui il legame più forte, quello con la madre dei suoi figli, con Eleonora Pedron. Poi la storia d’amore proprio con Bianca Atzei che tanto ha fatto soffrire la cantante. Fu lui a lasciarla senza un apparente motivo o almeno senza volerlo rivelare pubblicamente. Le lacrime di Bianca arrivarano anche sull’Isola dei famosi. Adesso sono entrambi felici accanto ai rispettivi compagni.

Max Biaggi è legato a Francesca Serenza dall’estate del 2020 ma continuano ad essere sempre molto riservati proteggendo il loro amore.

