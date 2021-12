Francesco Sarcina è di nuovo papà, l’annuncio del cantante

Terzo figlio per Francesco Sarcina che poco fa ha annunciato sui social la nascita della sua bambina, Yelaiah. Un annuncio che arriva davvero a sorpresa perché tutti erano concentrati sulla gravidanza della sua ex, Clizia Incorvaia, sull’arrivo del piccolo Ciavarro. Invece, è Francesco Sarcina che per primo ha dato una sorellina a Nina, la figlia nata dal matrimonio tra il cantante e l’influencer siciliana. Il cantante de Le Vibrazioni è già papà anche di Tobia che ha 14 anni, Nina invece ne ha solo 6. E’ lui stesso sorpreso dalla vita ma in realtà sorpresi lo sono tutti. Chissà se Clizia Incorvaia sapeva dell’arrivo di un altro bebè nella famiglia allargata. Immaginiamo di sì perché Sarcina nel suo post di benvenuto alla figlia racconta che anche i fratelli della piccola appena nata sono entusiasti.

Francesco Sarcina diventa papà per la terza volta

“E ancora una volta la vita mi sorprende, così, in un abbraccio intenso e caldo. Benvenuta mia dolce Yelaiah.Il tuo papà e’ qui, i tuoi fratelli entusiasti e la tua mamma è magica. Che vita meravigliosa questa vita che mi sorprende ogni volta in modi così diversi e unici. Grazie vita” questo il post del cantante che sarebbe diventato genitore per la terza volta grazie alla bellissima modella Nayra Garibo. Lei è di origine messicane, ha 25 anni ed è anche una studentessa, non si sa altro, soprattutto del loro amore, della loro relazione.

Sarcina ha sempre vissuto questa storia con molta discrezione, tutelandola dal gossip, anche se in estate qualche dubbio c’era sulla gravidanza della compagna. In passato, soprattutto dopo la separazione da Clizia Incorvaia la cronaca rosa è stata molto presente nella sua vita, tanti pettegolezzi anche su tradimenti o presunti tradimenti.

Per Clizia Incorvaia invece è tutto diverso, lei mostra molto sui social e attende con ansia che nasca il suo maschietto.

