Anna Tatangelo e Livio Cori prima l’albero di Natale poi volano a Disneyland

Questo Natale per Anna Tatangelo e Livio Cori è una vera magia, sempre più presenti sui social mostrano la loro storia d’amore. Albero di Natale pronto per l’8 dicembre, come vuole la tradizione e questa volta ad aiutare la cantante c’è il suo compagno. A casa di Anna Tatangelo l’atmosfera del Natale è davvero magica, le risate risuonano nel video che lei posta tra le storie di Instagram. Livio ha qualche difficoltà con le lucine ma alla fine il risultato è perfetto, semplice ma molto carino. Lavoro finito giusto in tempo per chiudere le valigie e volare a Disneyland Paris tutti insieme. Per gli adulti c’è sempre un bambino da accompagnare a Disneyland, la scusa giusta per sognare e tornare tutti più piccoli e ovviamente Anna Tatangelo ha realizzato il suo sogno e quello di suo figlio Andrea. Continua a pubblicare stories, felice di essere in un posto così magico dove però fa anche tanto freddo, nevica e tutto diventa ancora più bello tra uno spettacolo e l’altro tra luci e colori Disney.

Anna Tatangelo a Disneyland con Livio Cori e il piccolo Andrea

Gigi D’Alessio e Denise Esposito stanno per avere un bebè, per loro sarà un Natale con il pancione. Anna Tatangelo ha solo accennato il suo pensiero, lei ha saputo tutto dai giornali di gossip, il cantante non aveva detto niente né al figlio né a lei che sarebbe arrivato un altro D’Alessio in famiglia. La delusione è ovvia.

Chissà se anche per la cantante di Sopra arriverà un altro figlio, è un desiderio che ha sempre confessato sperando anche che Gigi D’Alessio le chiedesse di diventare sua moglie. Ormai fa tutto parte del passato, oggi accanto ad Anna Tatangelo c’è il cantante partenopeo ben più giovane di Gigi D’Alessio. Adesso è con lui che sogna magari le nozze e un altro figlio, finalmente felice.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".