Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi annunciano il matrimonio? “Sarà un anno importante”

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi si sposano ma il matrimonio non è imminente. La coppia però è talmente sicura di volere fare il grande passo, sicura della storia d’amore nata nella casa del GF Vip che non esitano a dare anche una data. Più che una vera data è un anno, più che un vero annuncio è una speranza. E’ Pierpaolo Pretelli che al settimanale Chi ha anticipato qualcosa del suo futuro con Giulia Salemi. Ad Alfonso Signorini entrambi devono molto ed è così che l’ex velino ed ex gieffino ha voluto anticipare che il legame con la sua Giulia si prepara a diventare sempre più importante.

Tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli nel 2023 accadrà qualcosa

E’ il 2023 l’anno che li vedrà sposati, sarà un anno importante, Pretelli è già proiettato verso il matrimonio, è sicuro dell’amore che lo lega alla bellissima Salemi. “Sono proiettato verso il matrimonio, penso che il nostro legame crescerà ancora di più con il tempo. Succederà qualcosa di importante. Giulia sarà una grande mamma, sarà la sua svolta come donna…non vedo l’ora”. Le speranze, i sogni e i progetti ci sono tutti ma stanno insieme da poco tempo.

Nessuno credeva nel loro amore, tutto è iniziato dopo l’infatuazione di Pierapaolo Pretelli per Elisabetta Gregoraci. Tutto è accaduto nella casa del Grande Fratello Vip ma quando i protagonisti sono tornati alla vita reale anche il loro rapporto lo è diventato sotto tutti i punti di vista. Alla rivista Chi Pretelli ha anche detto la sua sul rapporto che c’è tra Alex Belli e Soleil Sorge: “Tra di loro c’è chimica e non solo artistica secondo me, si piacciono. Se Alex dovesse rimanere nella casa prima o poi ci cascherebbe, non puoi trattenere le emozioni così a lungo”.

Entrambi devono molto al reality show di Canale 5 e Pretelli lo ripete spesso.

