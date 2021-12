Stefano De Martino torna nella vita di Belen con la preghiera che lui si è tatuato

Stefano De Martino non potrà mai sparire dalla vita di Belen perché hanno un figlio. Non è però per il piccolo Santiago che questa volta Belen e Stefano appaiono di nuovo vicini, uniti. C’è un dettaglio importante, una benedizione, frasi che non sono sfuggite ai più attenti, a chi magari spera che tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino possa ancora accadere qualcosa. Magari non accadrà mai niente ma il gesto fatto da Belen ha una certa rilevanza. Il conduttore nel 2013 si è fatto tatuare una preghiera, una benedizione attribuita a San Patrizio e dedicata al Viaggiatore. Stefano fece tradurre quelle parole in spagnolo per sua moglie. Quel tatuaggio oggi Belen l’ha utilizzato come biglietto inaugurale per il suo nuovo brand di abbigliamento sportivo.

La frase scelta da Belen è un tatuaggio di Stefano De Martino

“Sia la strada al tuo fianco, il vento sempre alle tue spalle, che il sole splenda caldo sul tuo viso, e la pioggia cada dolce nei campi attorno e, finché non ci incontreremo di nuovo, possa Dio proteggerti nel palmo della sua mano” una preghiera irlandese che riceve chi ha acquista un capo della collezione ideata da Belen e i suoi fratelli.

E’ Deianira Marzano a sottolineare il legame tra i due, la scelta di Belen che non è certo un caso. L’influencer è stata avvisata dai follower che le hanno fatto notare il tatuaggio di Stefano De Martino, la scelta della showgirl argentina. E’ un chiaro segno che tra i due ex è tornato il sereno? Non c’è dubbio che siano sempre stati in grado di allontanarsi e poi riavvicinarsi per il bene del piccolo Santiago. I fan dell’ex coppia sono impazziti. C’è chi pensa che tra Belen e Antonino Spinalbese è già finita e che adesso per l’ennesima volta Stefano possa tornare sui suoi passi.

