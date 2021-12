The Ferragnez in terapia di coppia, le lacrime di Chiara: “Mi sento esclusa e inutile”

“La nostra relazione dipende troppo dai suoi umori. Oggi è super simpatico, però il giorno che è preso male è difficile fare qualsiasi cosa o anche solo relazionarsi con lui. Io sono più omogenea, raramente sono arrabbiata o giù” inizia con queste parole lo sfogo di Chiara Ferragni nella prima seduta di terapia di coppia. Lei e Fedez entrano nello studio del professionista che deve aiutarli con la terapia di coppia, il tutto ripreso anche dalle telecamere di Prime Video. Da oggi infatti, la serie The Ferragnez, racconta quello che non sappiamo di Chiara e Federico. Una serie in cui tutta la famiglia, in particolare la coppia, si mostra senza filtri. Forse proprio per questo si parte con la terapia di coppia. Rivelazioni inedite quelle di Chiara e Federico che si mostrano sui social spesso sorridenti ma che non avevano mai parlato prima di queste incomprensioni tra marito e moglie.

Le parole di Fedez in terapia di coppia

Chiara ha spiegato che Federico ha molto giorni no, per cui lei preferisce stare in compagnia di altre persone, per evitare che in casa ci siano musi lunghi. Visto che Federico in quelle occasioni non le vuole dire nulla e si chiude nel mutismo, lei vuole avere qualcuno con cui stare in compagnia. Federico però ha voluto spiegare le ragioni:

Io quando ho dei problemi miei, mi chiudo in me stesso e me li risolvo da solo. Cerco di non far pesare le mie problematiche sugli altri. Lei ha questo atteggiamento di voler dialogare forzatamente, di spronarmi al dialogo, quando io non ho voglia. E questa cosa non fa altro che richiudermi di più a riccio. Io sono una persona che si apre difficilmente .È difficile parlare con una persona che già dice che sono problemi inutili. Quindi sono permaloso, mi incaz** per cose inutili e dovrei parlare con te di problematiche che tu reputi inutili? Fammi capire: tu parleresti con una persona che reputa i tuoi problemi inutili?

Chiara ha detto che non sempre vanno così le cose, che lei lo vorrebbe ascoltare ma si è sentita anche scossa da queste parole di Federico.

Quando ti chiudi in te stesso e non mi vuoi parlare è la cosa peggiore che tu mi possa fare, mi sento esclusa e inutile nella tua vita

Le lacrime di Chiara hanno molto toccato Federico che ha commentato:

Mi dispiace, quando sto male non c’è la voglia di fare star male te. È che io sto molto male e ho bisogno di stare da solo. Mi dispiace che il mio star male, ti faccia stare male.

Questo è solo un assaggio di quello che vedremo nella prima stagione di The Ferragnez che è disponibile da oggi su Amazon Prime Video con i primi episodi. Gli ultimi tre saranno poi on line la prossima settimana.

