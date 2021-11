The Ferragnez – La serie: tutto quello che vedremo su Prime Video

Mancano ormai pochissimi giorni al lancio di The Ferragnez – La serie su Amazon Prime Video. La serie su Chiara Ferragni, Fedez e tutta la loro famiglia, sarà disponibile a partire dal prossimo 9 di dicembre sulla piattaforma streaming e la curiosità continua a crescere. Ieri sera Chiara e Federico sono stati in Spagna per la premier della serie e dopo l’uscita del trailer ufficiale, la curiosità è aumentata ancora di più! Se non state più nella pelle vogliamo darvi qualche anticipazione su quello che andremo a vedere. Partiamo dal fatto che la serie è prodotta da Banijay Italia per Amazon Studios e verrà divisa in due parti. Il periodo in cui si svolgono i fatti è quello tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021. Questo vale a dire che, tra le altre cose, vedremo sicuramente una Chiara Ferragni in dolce attesa e la nascita di Vittoria. Ma non solo. Se vi dicessimo Fedez a Sanremo? Ebbene si, nella serie The Ferragnez, vedremo anche il rapper alle prese con la sua partecipazione al Festival in una edizione che, a causa delle restrizioni causate dal covid 19, resterà alla storia.

The Ferragnez, la serie in arrivo su Amazon Prime Video: ecco tutto quello che c’è da sapere sullo show con Chiara e Fedez

Dal 9 dicembre, per chi vorrà seguire The Ferragnez – la serie, su Amazon Prime Video saranno disponibili i primi cinque episodi della serie. Per vedere la seconda parte bisognerà attendere il 16 di dicembre, data in cui verranno resi disponibili sulla stessa piattaforma in streaming gli ultimi tre episodi. Ma cosa vedremo in maniera più dettagliata? Finalmente è stato rilasciato il primo trailer ufficiale di The Ferragnez e si capisce benissimo che Chiara Ferragni e Fedez non saranno gli unici protagonisti di questa serie. Vedremo tutta la loro famiglia al completo: dai genitori, al figlio Leone, fino alle, anche loro famosissime, sorelle Valentina (con il fidanzato Luca Vezil) e Francesca (con Riku). Insomma, non mancherà davvero nessuno, se non Vittoria che al momento delle riprese era ancora nella pancia di mamma Chiara.

The Ferragnez – la serie: Chiara Ferragni e Fedez racconteranno anche la terapia di coppia

Chiara Ferragni e Fedez si racconteranno senza filtri, cosa a cui siamo ormai abituati da anni. In questa serie però apriranno realmente le porte di casa loro facendoci conoscere fino in fondo il loro amore, la loro vita e tutta la loro famiglia. Molto interessante è il lato della terapia di coppia. In The Ferragnez, infatti, i due hanno scelto di mostrare anche questo lato un po’ più intimo e sconosciuto. E questo potrebbe risultare importante pure per tante altre coppie che decideranno di guardare la serie. Nel trailer si può vedere Chiara, mentre si lamenta di un aspetto di suo marito: le giornate no, sono da dimenticare. E purtroppo ci sono tanti momenti in cui Fedez non ha voglia di fare nulla ed è intrattabile…Non solo, Chiara e Federico proveranno anche a raccontare dell’educazione che hanno ricevuto, di come le loro famiglie siano molto differenti e questo ha anche contribuito al modo di vedere le cose, molto diverso nella coppia. E poi le visite nell’attesa della piccola Vittoria, i giorni in quarantena con Leo e come detto in precedenza, la prima volta di Federico sul palco dell’Ariston.

Siete pronti quindi per scoprire tutto quello che non sappiamo sui Ferragnez? Manca pochissimo: il conto alla rovescia è iniziato.

