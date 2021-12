Manuel si dichiara a Lulù prima di lasciare il GF VIP 6? I dubbi dei fan

Non tutti sembrano credere a quello che sta succedendo nella casa del Grande Fratello VIP 6 tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè. E sia chiaro: nessuno mette in dubbio i sentimenti della principessa che già dal giorno zero era innamorata di Manuel, per il quale si è presa una scuffia non da poco, nonostante abbia dovuto, per ovvie ragioni, negarlo più volte. E’ il Bortuzzo che è passato dalla ricerca costante dei suo spazi, dalla voglia di stare perennemente da solo, dalla paura di sporcare le sue camicie costose con il rossetto di Lulù a diventare praticamente una cozza. Ormai non si separano più. Una strana metamorfosi che ha portato molti spettatori a porsi delle domande, visto che Manuel ha ribaltato praticamente ogni sua idea, ogni suo paradigma, arrivando anche, poche ore fa, a dichiarare il suo amore alla principessa. Belle parole, nei gesti, ai quali però, dopo i tre mesi di gelo polare, sembra davvero difficile credere.

Sono molti a pensare che Manuel lo stia solo facendo perchè a breve lascerà la casa del Grande Fratello VIp e vuole lasciare un beo ricordo. Forse qualcuno ha suggerito questo cambio di rotta e di marcia o davvero il massaggio ai glutei è stato galeotto? Ah saperlo…

Manuel si dichiara a Lulù: il ti amo più atteso

Non sappiamo ancora se questa sera Manuel lascerà la casa del Grande Fratello VIP 6, anche lui come gli altri sarà chiamato questa sera a dirlo. Ma sappiamo che ha deciso di fare una dichiarazione d’amore a Lulù in grande stile. Le ha dedicato il brano di Ultimo, La stella più fragile dell’universo e poi le ha sussurrato all’orecchio che la ama.

Il video di questo momento

I fan della coppia si dividono: c’è davvero chi pensa che Manuel alla fine si sia lasciato andare e c’è invece chi ha ancora molti dubbi. Noi pensiamo a Ultimo che sente questa versione della sua canzone…

