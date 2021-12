Manuel fa un massaggio “artistico” a Lulù: chiappe in bella mostra, fan basiti

Lulù ci aveva messo una montagna sopra. Si, ci abbiamo creduto tutti, come abbiamo anche creduto al fatto che Manuel sarebbe rimasto coerente, almeno questa volta sulle sue posizioni. La verità dei fatti è solo una: entrambi stanno vivendo nel peggiore dei modi la loro relazione nella casa del Grande Fratello VIP 6. Il Bortuzzo schifa Lulù in ogni occasione ma poi si avvicina a lei perchè ne è attratto forse fisicamente e perchè ha capito che quando si parla di lei, si può parlare anche di lui. E come fanno tutti, dal primo all’ultimo in quella casa, la fame da clip è una cosa alla quale non si può resistere. Perchè altrimenti dovreste proprio dare un senso al fatto che Manuel poche ore fa abbia fatto un massaggio ai glutei della principessa, senza che ce ne fosse un reale motivo, se non una richiesta della Selassiè. Sai come è fatta Lulù, sono tre mesi che ci vivi nella stessa casa, sai che ogni occasione è buona per farsi un film e accetti di farle un massaggio non ai piedi ma sui glutei? “Figurati se inquadrano” ha detto la principessa mentre Manuel ridendo e scherzando le rispondeva che sicuramente avrebbero mostrato tutto. Eppure non ha esitato, si è messo a massaggiare i glutei di Lulù. E sia chiaro: nulla di male in una situazione normale, ma non dopo quello che è successo tra loro. Persino Aldo Montano, che si è sempre schierato dalla parte di Manuel, ha avuto qualche dubbio su quello che ha fatto il Bortuzzo ecco…

Il massaggio artistico di Manuel Bortuzzo a Lulù (VIDEO)

Un fan del Grande Fratello VIP pochi minuti fa ha commentato questa vicenda scrivendo: “Manuel era entrato per portare un messaggio. Qualcuno ha capito che messaggio era? Perché con o senza Lulù io vedo solo un comodino.” Forse non era un messaggio, ma un massaggio.

Manuel fa un massaggio al culo di Lulù 😂😅Pt. 1#gfvip pic.twitter.com/nvCr4VClH2 December 8, 2021

Che clamoroso granchio abbiamo preso anche noi quando da Manuel ci aspettavamo grandi, grandissime cose. Un messaggio soprattutto per i giovanissimi, per chi come lui ogni giorno deve affrontare determinati ostacoli. E invece…

