Quanti messaggi nel nuovo tatuaggio di Antonino Spinalbese: sono tutti per Belen?

Dicono che Belen forse potrebbe avere una relazione con Michele Morrone e intanto Antonino Spinalbese mostra il suo ultimo tatuaggio. Nuova vita per l’ex hair stylist di Coppola che ha già annunciato il suo nuovo lavoro ma soprattutto sembra che la nuova vita sia lontano da Belen. Non troppo lontano perché i due hanno una figlia da crescere insieme. In attesa di conoscere i dettagli di questa storia d’amore finita troppo presto il nuovo tatuaggio di Antonino Spinalbese sembra contenere più messaggi. Che sia vero o meno il gossip che riguarda Belen e Morrone ormai sembra chiaro che la showgirl non sia più la compagna del papà di sua figlia Luna. Antonino sceglie il nuovo tatuaggio, mostra il momento in cui sul suo braccio una figura prende forma e poi svela che si tratta del David. E’ il simbolo della vittoria, della forza di Antonino? Ma a chi deve dimostrare di essere un vincitore?

Antonino Spinalbese ha vinto o deve ancora lottare?

Sembra più sicuro che mai, ormai è un personaggio noto e vuole farsi strada da solo. Ha colto l’opportunità al volto, è vero che è diventato noto e che il suo profilo social è cresciuto grazie a Belen ma anche la Rodriguez deve tutto al gossip, è così che anche lei ha iniziato.

L’idea di farsi tatuare il David e di farlo su un punto sempre in mostra del suo corpo, Antonino Spinalbese ha una motivazione forte. La piccola Luna è nata a luglio, è davvero così piccola e purtroppo fa già a meno di una famiglia tradizionale.

In tanti continuano a chiedersi cosa abbia fatto Antonino di così grave da deludere Belen Rodriguez. E se fosse lei ad avere deluso lui? Entrambi sono ermetici, subito dopo la rottura sembravano sul punto di volere dire qualcosa in più, poi il silenzio e adesso il tatuaggio.

