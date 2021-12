Alex Belli rifiuta di vedere il messaggio di Mila Suarez: lei lo pubblica sui social

Nella puntata di Verissimo in onda oggi, 19 dicembre 2021, c’è stato tempo per una lunga intervista ad Alex Belli e Delia Duran. Prima che la compagna dell’attore entrasse nello studio di Canale 5, la Toffanin ha però parlato anche delle ex di Belli. Tra queste ovviamente Katarina, che è ancora a tutti gli effetti sua moglie, visto che da anni, hanno iniziato le pratiche di separazione ma non sono ancora divorziati ( motivo per il quale tra l’altro, non esiste nessun matrimonio tra Alex Belli e Delia Duran). Altra ex molto nota al pubblico, è Mila Suarez, che ha partecipato al Grande Fratello in passato e ha ricevuto anche la visita di Belli mentre era una concorrente. Oggi però a quanto pare, per Alex quello è un capitolo spinoso e non ama assolutamente parlarne. Anche nella casa del Grande Fratello VIP, quando gli hanno chiesto delle sue ex, non ha mai fatto il nome della Suarez, come se l’avesse cancellata dalla sua vita. Mila però ha mandato un messaggio che Silvia Toffanin avrebbe voluto mostrare ma le cose sono andate in modo diverso. Alex ha detto di non voler parlare di Mila, l’ha definita “un passaggio molto veloce del quale non ama parlare”.

Mila Suarez pubblica il messaggio per Alex Belli sui social

Dopo la puntata, la Suarez ha comunque pubblicato sulla sua pagina instagram una parte del messaggio che aveva girato per il suo ex. La sentiamo dire: “Ciao Alex, ho sentito un po’ il Grande Fratello e posso dire che sei peggiorato molto”. Parole che sicuramente Alex Belli si aspettava e per questo forse ha scelto di non farlo vedere, anche per non dare visibilità alla sua ex, come aveva detto anche in passato, di voler fare. “Lo so che mi odi, ma del resto una donna con dei valori non può stare vicino a te” dice Mila nel suo messaggio. Alex Belli continuerà a ignorarla o dirà qualcosa?

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".