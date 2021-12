Silvia Toffanin ad Alex Belli: “E’ la gara a chi recita meglio ma gli artisti sono altri”

Delia Duran a Silvia Toffanin parla di coppia “open mind”, si riferisce a lei e al suo Alex Belli e la conduttrice di Verissimo fa le stesse espressioni di chi ascolta da casa, le sue facce dicono tutto e il pubblico tra i due si schiera con lei. “Guardiamo così ti ricordi e ricordiamo tutti insieme” dice la Toffanin alla donna tradita che ha davanti agli occhi e che continua a dire che ama Alex, che Soleil non ha avuto rispetto per nessuno. “Ma lui ha detto ti amo a Soleil” incalza Silvia Toffanin. “So che è un uomo e l’essere umano può anche sbagliare” così Delia Duran parla di una forma di amicizia che è amore, dell’errore fatto da Alex ma che si tratta di artisti. Qui Silvia Toffanin regala il meglio al suo pubblico di Verissimo: “Due artisti… scusa ma questo no, i grandi artisti sono altri”.

Silvia Toffanin: “No, mai io sono sconvolta”

Silvia non riesce a capire come Alex Belli e Delia Duran possano stare ancora insieme: “Cioè tu eri coinvolto, ci sono state cose sotto le lenzuola… l’abbiamo visto tutti…”.

Alex Belli ha il tono impostato di sempre, Delia Duran lo giustifica, lo guarda più innamorata di prima. “Capiscimi Silvia stando lì dentro 24 ore su 24, sì c’era attrazione e poi… La forma che prende lì dentro l’amore è edulcorata”.

“Ma tu non avresti mai lasciato Delia per Soleil?” e Alex non ci pensa un attimo: “Ma Sole lo sapeva, anche lei ha un fidanzato che ama alla follia”. Silvia spalanca gli occhi: “Cioè voi vi siete presi una bella vacanza dal fidanzato/moglie, si usa coì adesso? Oppure eravate un po’ tutti d’accordo… potete dirlo qui siete a Verissimo il GF Vip è finito”.

Non lo ammetterebbero mai, quindi il tradimento è stato reale? Delia fa notate che è dimagrita 10 chili, che senza Alex si è sentita persa. Non è il migliore degli esempi.

