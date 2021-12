Gianmaria mette un punto e lascia Sophie Codegoni: “Se non scatta non scatta”

Negli ultimi giorni, Sophie Codegoni ha più volte manifestato la sua insofferenza. Ha detto di non essere innamorata, di sentirsi single, di non aver ancora capito se Gianmaria possa piacerle o meno. Ecco forse si è presa parecchio tempo, visto che si conoscono da tre mesi. Alla fine però a quanto pare, almeno per ora, l’ultima parola l’ha avuta Gianmaria che ieri sera, dopo la diretta del Grande Fratello VIP 6 ha deciso di prendere in mano la situazione e mettere un punto a tutta questa storia. Lo ha fatto con un discorso molto calmo e ponderato, discorso con il quale ha deciso di lasciare la Codegoni che non ne è sembrata particolarmente turbata. Non è bastata a quanto pare, la grande attrazione fisica che i due dicono da sempre di provare, perchè non si è mai andato oltre. E c’è già chi scommette su un avvicinamento più che rapido tra Sophie e Alessandro Basciano. Staremo a vedere!

Gianmaria Antinolfi molla Sophie Codegoni

“Ti sto dicendo che a te non è scattata questa cosa con me. A me non piace fare avanti e indietro. Si vede che non provi qualcosa in più. Va benissimo, ma proprio perché ho visto che non scatta allora basta. Già prima della puntata ero un po’ pensieroso su determinate cose, avrei voluto comunque parlarti. Ti assicuro che è meglio se restiamo amici, amici come prima. C’abbiamo provato, ma o scatta o non scatta” ha detto Gianmaria a Sophie dopo la diretta del Grande Fratello VIP 6 del 20 dicembre.

E ancora: “Sono sereno e tranquillo, ma penso sia inutile insistere. Dormiamo insieme, ci coccoliamo, ci baciamo, poi non ci baciamo più, io non voglio scervellarmi per capire le tue motivazioni. “

L’imprenditore ha continuato: “Voglio stare sereno e non posso stare fisso a pensare a come mai non mi baci, perché giri la faccia e non mi vuoi come vorrei. Ho avuto questi pensieri per troppo tempo nella mia vita, adesso basta. Adesso ho imparato ad amare me stesso, oggi mi amo tanto e metto me al primo posto. Ho dato il 100% e non ho rimpianti, adesso non è andata bene e quindi per me finisce qui, ma ti vorrò bene lo stesso.”

