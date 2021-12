Belen monta da sola il lettino di Luna, un taglio ai capelli e addio Antonino

E’ Patrizia Griffini a mostrare tutta la bravura di Belen nel montare da sola il nuovo lettino della piccola Luna. E’ un momento che in genere si condivide con il proprio compagno e spesso è lui a sistemare tutto ma Antonino Spinalbese non c’è più, non condivide più niente con Belen. L’addio sembra sempre più certo, non si parla più di crisi ma di vera separazione. C’è anche altro, la Griffini mentre elogia la showgirl fa notare che è una donna da sposare. La Rodriguez non perde il sorriso e commenta “No, io ho già dato”. Nessun matrimonio in vista ma c’è un nuovo taglio di capelli. Si dice che quando una donna cambia taglio di capelli ci sua anche una nuova trasformazione che non riguarda solo il look e sembra che questo valga anche per Belen Rodriguez.

Belen serena con i suoi amori e tra loro non c’è più Antonino

La showgirl argentina ha scelto il lettino per sua figlia, l’ha montato da sola, poi mostra la sua piccolina che dorme serena: anche Luna Marì apprezza il lavoro fatto dalla sua mamma. Uno scatto anche al suo Santiago e Belen scrive: “I miei amori”, non c’è nulla di più importante e continua a non esserci traccia in casa del papà di Luna.

Si circonda come sempre dell’affetto della famiglia e degli amici più cari, quelli che non l’hanno mai lasciata da sola. Questa mattina un bel taglio ai capelli, una frangia lunga, niente di eccessivo ma è pur sempre un cambiamento.

Anche Antonino si circonda dei suoi amici, dei nuovi collaboratori con cui hai intrapreso un nuovo progetto di lavoro. Anche lui può contare sulla sua famiglia, anche lui cerca di essere un ottimo genitore per la piccola Luna ma a distanza tutto si complica.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".