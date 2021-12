Tina Cipollari conferma: ha un nuovo fidanzato

Nella vita di Tina Cipollari è tornato l’amore, ha un nuovo fidanzato. Non è un pettegolezzo, è la realtà ed è la Cipollari a confermare tutto ma anche a confessare di avere paura. Il suo timore è di parlare un po’ troppo presto, questa volta desidera rivelare poco della sua storia d’amore, non vuole rischiare. “Non voglio esporlo, correre troppo” ha confidato alla rivista Vero. Una saggezza che arriva a 56 anni ma Tina Cipollari non riesce a non dire nulla e così conferma ciò che si vocifera già da un po’ di tempo. Accanto a lei oggi c’è Alfredo, ne parla per la prima volta.

Tina Cipollari fidanzata con Alfredo

Ovviamente delusa dalla fine della storia con il ristoratore Vincenzo Ferrare: con lui l’opinionista di Uomini e Donne credeva di avere trovato una nuova felicità, invece è finita. Soprattutto è finita dopo il matrimonio con Kikò Nalli, il papà dei suoi tre figli. Sommando le due esperienze non può dire di essere molto fortunata in amore.

Adesso qualcosa forse potrebbe cambiare e Tina potrebbe vivere finalmente il suo “per sempre”. E’ cauta e al settimanale Vero rivela di avere il cuore già impegnato e che ha incontrato Alfredo grazie ad amici in comune. Per il momento lui non avrebbe ancora incontrato i figli della Cipollari. Una scelta giusta, anche perché avevano già conosciuto il precedente compagno. Meglio attendere fino a quando sarà certa. Di Alfredo non si conoscono l’età, il cognome e nemmeno la professione. Si sa solo che non fa parte del mondo dello spettacolo. Attendiamo altri dettagli.

“Non voglio destabilizzarli, non possono passare da un uomo all’altro, avevano già conosciuto quel signore di Firenze che non voglio neppure nominare perché è davvero finita male. Sono stata un po’ sfortunata in amore, perché le mie storie fino ad ora non sono durate“.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".