Monica Setta dopo tante delusioni ha un nuovo compagno, è felice

Ormai non ci credeva più Monica Setta ma è successo, si è innamorata, ha un nuovo compagno ed è così felice che se finisse adesso sarebbe comunque grata. Sta vivendo un altro amore e dopo le delusioni non lo credeva più possibile, lo racconta alla rivista Chi. Chi è il fidanzato di Monica Setta, in quale occasione l’ha conosciuto? Si sono incontrati per caso a un convegno, lui non fa parte del mondo dello spettacolo. La giornalista, conduttrice e scrittrice difficilmente in passato ha parlato del suo privato ma questa volta è diverso, si è aperta, ha confidato i suoi sentimenti. E’ di nuovo impegnata dopo tanto tempo.

Monica Setta, una nuova storia d’amore dopo tanti anni

Ha avuto più delusioni nella sua vita, aveva ormai deciso di dedicarsi solo alla sua famiglia, ai suoi amici più cari, era sicura che non avrebbe più provato quei sentimenti che invece oggi la rendono felice. Confidenze intime nella intervista al settimanale di gossip di Alfonso Signorini.

“L’amore ha sempre occupato il primo posto, forse anche troppo. Intanto, dopo le ultime delusioni, avevo deciso di dedicarmi sono alla mia famiglia e agli amici più cari. Ero certa che non avrei mai più pronunciato certe frasi, invece nel giro di due mesi, mi sono trovata a dedicare a un uomo le parole più belle di Gabriel Garcia Marquez: “Ti amo non per chi sei, ma per chi sono quando sto con te”. Sono innamorata e anche se finisse domani sono grata perché ho sentito la vita tornare in me dopo aver passato anni molto difficili e tristi”.

Il nuovo compagno di Monica Setta è più grande di lei di qualche anno, si sono incontrati per caso a un convegno del Ministero del Tesoro.

Lei è stata sposata fino al 2011 con il giornalista Giuliano Torlontano, hanno avuto ina figlia, Gaia

