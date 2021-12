I Ferragnez in quarantena: mascherine in casa e cena preparata da mamma Marina

Continua la quarantena per Chiara Ferragni e Fedez. La coppia ha spiegato sui social di aver scoperto per caso di avere il covid 19. Infatti sua Chiara che Federico, si sottopongono per controlli, spesso al tampone molecolare e così ieri, hanno scoperto di essere positivi, anche se non hanno nessun sintomo. Negativi invece i bambini e la loro speranza è chiaramente che i piccoli restino negativi, visto che a differenza loro, non sono vaccinati. Sia Chiara che Federico infatti hanno fatto le tre dosi di vaccino e per questo probabilmente, stanno affrontando questa positività senza nessuna conseguenza. Ma devono stare molto attenti con i bambini, per questo usano le mascherine praticamente sempre, tranne che nella loro stanza da letto, che adesso è diventato anche il posto in cui mangiano, per evitare ovviamente che i piccoli possano entrare in contatto con il virus! A coccolarli nelle ultime ore ci ha pensato anche mamma Marina che ieri sera ha preparato la cena per i suoi nipotini e per i Ferragnez!

Questa mattina poi Chiara ha postato delle nuove storie sui social per spiegare come vanno le cose.

Chiara Ferragni e Fedez: positivi ma stanno bene

Questa mattina Chiara ha aggiornato i suoi follower sulle condizioni di salute. Per fortuna stanno tutti bene e sperano davvero che possano negativizzarsi presto, in modo che i bambini non abbiano nessun problema. “Non poterli abbracciare è un incubo, loro continuano ad avere un po’ di febbre ma sono ancora negativi, questo è un vero mistero” ha detto la Ferragni nelle sue storie sui social. “Passerà anche questa” ha detto l’influencer sui social, sperando di ricevere anche tanto affetto da parte di chi la segue sempre con amore.

Nel frattempo sui social una vera e propria ondata di odio da parte de novax si è sollevata nei confronti della coppia. E visto che Federico è un vero esperto di querele, ci auguriamo che questi leoni da tastiera, possano pagare per tutto l’odio e le minacce che stanno riversando sui social. Gioire perchè delle persone vaccinate si sono contagiate, è davvero ai limiti della follia.

