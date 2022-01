Giorgia Meloni a Cortina con figlia e compagno per imparare a sciare

Anche Giorgia Meloni come tanti altri vip ha scelto Cortina, una vacanza in montagna e tra la neve. Inizia così il suo 2022 e ovviamente con la figlia e il compagno. La piccola Ginevra, nata dalla storia d’amore tra la Meloni e Andrea Giambruno, deve imparare a sciare. La mamma e il papà non la perdono di vista un attimo e intanto si godono anche il relax della montagna, il riposo che regala questi giorni di festa. A Cortina d’Ampezzo la leader di Fratelli d’Italia si dedica alla sua famiglia, almeno in questi giorni ha messo da parte il lavoro, la politica e le polemiche. La figlia di Giorgia Meloni è stanca, ha appena concluso la sua lezione di sci con il maestro e il papà la tiene in braccio.

Giorgia Meloni a Cortina ha preso una casa in affitto

Molto più semplice gestire la famiglia e le preoccupazioni di questo periodo prendendo una casa in affitto. E’ così che la coppia ha deciso di trascorrere le vacanze in montagna. A Cortina ha casa anche Daniele Santanché e ovviamente si sono incontrate. Durante le feste hanno organizzato una cena, certo non quelle del passato con tante persone ma hanno ugualmente trovato il modo per una bella serata.

Pochi giorni di relax ma sono bastati a Giorgia Meloni e Andrea Giambruno per ricaricarsi. La loro piccola Ginevra è nata nel 2016 e come ha affermato la Meloni lei è stata in grado di farle sposare tutto il baricentro delle sue emozioni, a farle provate emozioni mai vissute prima. Loro tre sono una squadra, per entrambi la figlia è la vera ricchezza; vorrebbero non restasse figlia unica ma per il momento è così. La Meloni ha più volte confidato il bellissimo rapporto che ha con sua sorella Arianna, per questo le è difficile pensare che la sua bambina non avrà un fratello o una sorella.

