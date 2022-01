Antonino Spinalbese fa gli auguri alle befane, a Belen manca Luna

Antonino Spinalbese non risponde più ai commenti, nemmeno alle critiche che sui social fanno a lui e a Belen. Trova però il modo per fare un po’ di ironia. “Oggi è il 6 gennaio e volevo fare gli auguri a tutte le befane spero che voi possiate passare una fantastica giornata” aggiungendo un sorrisetto che non è per niente cortese ma incisivo. Ovviamente il termine befana non è rivolto a Belen, lei non solo è bellissima ma non merita di certo quel sorrisetto che Antonino rivolge a chi lo annoia con i commenti sgradevoli. La showgirl argentina è in vacanza con Patrizia Griffini, giornate al sole e serate alla ricerca della tranquillità. Questa volta la vacanza di Belen appare più economica del solito.

Belen e Antonino sempre in contatto per la piccola Luna

Dicono che Antonino Spinalbese abbia tradito Belen, dicono che a lei sia sfuggita qualche battuta di troppo tra una storia e l’altra su Instagram. Nessuna conferma, nessuno dei due parla del motivo della rottura ma entrambi sono ottimi genitori. Belen è partita tranquilla, sa che sua figlia Luna è coccolatissima dal papà e dalla famiglia del suo ex compagno.

Antonino è pazzo della sua bambina e i due ex sono in continuo contatto anche perché a Belen manca tanto la sua Luna. Condivide le immagini di una videochiamata o forse sono le foto che Antonino scatta alla piccolina e che invia alla showgirl. Santiago è ancora con papà Stefano De Martino, dopo il Natale è volato con lui a Napoli per una vacanza dolcissima. Ognuno è nel posto giusto ma la nostalgia arriva presto.

“Figlio di due napoletani trapiantati a Parma, vissuti sul mare nel golfo dei poeti” scrive Spinalbese nella didascalia dell’ultimo scatto. Una foto in bianco e nero mostra ancora una volta la sua nuova vita, i suoi nuovi progetti. Anche grazie a Belen ha avuto modo e coraggio di lasciare il lavoro da hair stylist e dedicarsi ad altre passioni, non è certo una colpa.

