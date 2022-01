Santiago vola a Disneyland, questa volta con papà Stefano De Martino

Un inizio anno davvero speciale per Santiago che è da poco arrivato a Disneyland con il suo papà. Questa volta è Stefano De Martino a regalare a suo figlio una vacanza in uno die parchi di divertimento più belli. Tappa obbligata per molti genitori, forse Disneyland piace più ai grandi che ai bambini ma di certo per Santiago questa è l’età giusta. Il figlio di Belen e Stefano De Martino ha 8 anni ed è la sua seconda volta nel parco che incanta per attrazioni, favole e spettacoli. Il primogenito dell’ex coppia c’era già stato ma con la sua mamma. Era il periodo in cui la showgirl era fidanzata con Andrea Iannone, era il 2017 e il gossip iniziava a parlare di crisi anche per loro due.

Santiago De Martino a Disneyland, è il regalo di Stefano

Nel 2017 Santiago era ancora troppo piccolo per vivere in modo totale la magia di Disneyland e il conduttore ha trovato il momento giusto per regalargli un altro sogno. Tutto sarebbe stato perfetto se sull’aereo per la Francia fossero saliti in tre ma la storia è andata come tutti ben sanno. In questo momento Belen è in vacanza co Patrizia Griffini, al sole; la piccola Luna è con il suo papà, Antonino Spinalbese, Santiago e Stefano De Martino proseguono la loro bellissima vacanza insieme. Dopo Napoli padre e figlio concludono questo periodo meraviglioso con uno dei regali ricevuti da Santiago.

E’ un modo anche per Stefano per festeggiare i suoi ultimi successi. Bar Stella piace al pubblico e di certo vedremo ben più di 4 puntate. Una formula vincente, la sua preparazione è in continua evoluzione e condividere con suo figlio questi momenti è il regalo più bello, anche per lui. Dopo il Capodanno a Napoli con la famiglia paterna adesso c’è un nuovo sogno realizzato.

