E’ finita tra Ivana Icardi e Hugo Sierra, stufi dopo la nascita della figlia

E’ una coppia nata nel 2020 ma Ivana Icardi e Hugo Sierra si sono già lasciati, stufi a pochi mesi dalla nascita della figlia. La piccola Giorgia è nata lo scorso agosto e sembra che la sua mamma e il suo papà si siano già detti addio per sempre. Ivana Icardi torna single, da ex concorrente del GF 16 nel 2019 a ex concorrente di Superviventes, ovvero L’isola dei famosi spagnola. Ed è durante il suo ultimo reality che aveva trovato l’amore. Poi la coppia ha annunciato la dolce attesa e in piena estate è nata la loro bimba. Forse potrebbe essere stata proprio la nuova situazione familiare a creare qualche problemino alla coppia. La Icardi e Sierra hanno bruciato le tappe?

Ivana Icardi sembra confermare il gossip

Vari siti spagnoli parlano della rottura tra Ivana e Hugo ed è lei che sui social sembra confermare che dopo l’arrivo della figlia qualcosa è cambiato: “Eravamo stufi entrambi, non potevamo continuare così”. Stanchi forse di litigare sempre più spesso. La coppia ha confidato che questa è solo una pausa di riflessione ma per TeleCinco è la fine del loro amore. Ivana Icardi e Hugo Sierra hanno trascorso le feste di Natale insieme ma questo non è bastato a tenerli uniti.

Solo un anno ed è già finita. Tutto era iniziato sulla spiaggia in Honduras davanti alle telecamere di uno dei reality show più noti. Subito la convivenza a Palma de Maiorca dimostrando che il loro amore era vero e non si trattava di una storia da copione. Lui è già padre di due figli a due ex compagne diverse. Il secondo figlio nato dal legame con Adara Molinero che quando il piccolo aveva solo sei mesi decise di lasciare Hugo per Gianmarco Onestini; per lui decise anche di lasciare il Grande Fratello Vip spagnolo. I reality hanno scandito i tempi della loro vita.

