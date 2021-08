Ivana Icardi è mamma: è nata la piccola, dopo l’amore sbocciato sull’Isola

Una dolcissima notizia arriva dalla Spagna. Ivana Icardi è diventata mamma. La sorella del calciatore Mauro Icardi, che aveva partecipato prima al Grande Fratello in Italia e poi anche alla versione spagnola dell’Isola dei famosi, abbraccia la sua prima figlia, una bambina. Proprio grazie alla tv ha conosciuto Hugo Sierra, che in qualche modo si lega anche al suo percorso nel reality italiano. Ivana infatti si era invaghita di Gianmarco Onestini ma tra i due non c’era stato nulla. Il fratello di Luca, dopo il GF VIP, aveva partecipato al Grande Fratello spagnolo, conoscendo in quella occasione una attrice spagnola che a sua volta si era legata al nostro gieffino italiano, mettendo fine alla sua storia con Hugo Sierra. Ed è proprio lo spagnolo il padre della figlia di Ivana. Grazie alla popolarità ottenuta in questa vicenda, Hugo aveva partecipato a sua volta a un altro reality lo scorso anno, dove aveva conosciuto proprio Ivana. Un po’ per gioco, un po’ per caso, alla fine i due si sono trovati e hanno iniziato una relazione esplosa sulle spiagge dell’Honduras ma durata poi anche una volta che le telecamere si erano spente. Oggi sono felici e innamorati, genitori della piccola nata pochi giorni fa.

Dai social la sorella del calciatore ha scritto:

Non so quanta verità ci sia in tutte le cose che mi sono state dette sulla gravidanza. So solo che questa giornata non mi sono sentita per niente bella, come si dice spesso quando stai per partorire, né con questo ABITO né con i panorami e il fascino di @rocilletas… ed è così che ho iniziato, giovedì 5 con una piccola rottura del sacco che ci ha fatto stare in ospedale, così che quasi 24 ore dopo è nata la nostra piccola (che, come potete immaginare quando era piccola, non ha niente: 52 cm e mezzo e 4 kg di puro amore).Tutto ha coinciso con la visita della mia famiglia quindi non vedo l’ora di uscire dall’ospedale in modo che tu possa goderti un po’ prima che se ne vadano, quindi cercherò di non abbandonarti troppo ma voglio che tu sappia che lo siamo super FELICE e GRATA perché ti sei sempre preoccupato per noi e abbiamo ricevuto messaggi pieni di amore che hanno reso le nostre anime ancora più felici! UN MILIONE DI GRAZIE🤍