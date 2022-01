Giulio Berruti insegna alla Boschi a sciare: che coppia a Cortina

Giulio Berruti e Maria Elena Boschi hanno scelto Cortina per le loro vacanze sulla neve ed è ancora una volta il settimanale Chi a pubblicare le foto del loro amore. Nessuna crisi per la bellissima coppia che in un colpo solo smentisce i pettegoli che li volevano in difficoltà e mostrano anche che niente li può allontanare. Si vociferava che la Boschi fosse gelosa di una donna romana non giovanissima e interessata al suo fidanzato. Pericolo passato ma di certo non ci sarà nemmeno mai stato. Bastano adesso le foto della rivista Chi a sciogliere ogni dubbio. Bellissimi sulla neve di Cortina Berruti e Maria Elena Boschi si sono goduti le piste e non solo per fugare ogni dubbio sul loro amore.

Prima volta sugli sci per Maria Elena Boschi

A 40 anni la Boschi non aveva mai sciato e il suo Giulio è in invece un discesista provetto, quindi l’ha convinta a provare, è stato lui il suo maestro di sci. In realtà per la fidanzata dell’attore lo sci sembra non essere il più adatto degli sport ma per amore ci prova anche se non riesce per niente a stargli dietro. Quando la lezione finisce è il momento delle coccole, momenti romantici per la gioia dei fotografi e poi una golosa cena.

Cene gourmet e aperitivi mondani, la coppia si è scatenata e ha anche scelto l’hotel più esclusivo della zona. Non sono mancati i momenti dedicati all’arte, così tanto apprezzata da entrambi. Quindi, un vernissage in una galleria d’arte e un pranzo dalla contessa Daniela Memmo. Il gossip non ha perso nemmeno il caffè tra la coppia e il senatore Francesco Bonifazi, ex storico di Maria Elena. C’è stato davvero spazio per godersi ogni istante a Cortina e magari adesso non ci sarà più spazio per chi pensa siano in crisi e che il loro matrimonio non verrà mai celebrato.

