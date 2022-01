Il matrimonio di Bianca Berlinguer per festeggiare 25 anni d’amore

Un secondo matrimonio non era nei progetti di Bianca Berlinguer, legata da 25 anni a Luigi Manconi fino a poco tempo fa rispondeva che non c’erano nozze in vista. Non ne avrebbe nemmeno parlato se qualcuno non avesse notato le pubblicazioni. A 62 anni la Berlinguer è pronta per un altro “sì” e la notizia è nota già da un mese ma la cerimonia non c’è ancora stata. La conduttrice di Cartabianca spiega al Corriere della Sera che stanno aspettando una tregua dal Covid. Tutto confermato, Bianca Berlinguer e Luigi Manconi si sposano, sembrano nozze per festeggiare un traguardo importante. Hanno una figlia di 23 anni, Giulia ma alla Morvillo la conduttrice chiede di non fare altre domande, perché la decisione di sposarsi è arrivata all’improvviso ma anche dopo avere condiviso tanto, tutto, soprattutto i momenti più duri.

Luigi Manconi nel 2007 ha perso la vista

A causa di una patologia Manconi ha perso la vista ed è stata una prova che ha coinvolto tutta la famiglia ma lui è stato molto coraggioso. Bianca Berlinguer lo racconta nella sua intervista: “E’ riuscito a continuare la vita di prima, scrive libri, editoriali, organizza convegni, presiede la sua Onlus sui diritti”.

A Belve lei aveva risposto: “L’amore? Sto bene così, non ho nessuna smania di sposarmi” e invece adesso si attendono le nozze. Covid permettendo conferma che ci sarà il secondo sì della sua vita. E’ stata sposata con il collega Stefano Marroni, soni sono lasciati nel 1995 ma sono sempre rimasti in ottimi rapporti.

Anche Manconi ha nel suo passato una storia importante, ha due figli, Giacomo e Davide, nati da una precedente storia d’amore.

Nel passato della conduttrice del talk di Rai 3 c’è anche una storia che non ricorda con piacere, durata quasi niente. Solo una breve frequentazione con Valerio Merola ma al Corriere ha voluto spiegare: “Lo frequentai, ventenne, per un solo weekend. La sua fu un’intrusione sgradevole, mirata a farsi pubblicità”.

