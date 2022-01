E’ finita tra Michelle e Tomaso e adesso tutti sognano il ritorno di Eros Ramazzotti

Sarà un caso ma negli ultimi mesi Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti sono apparsi per ben due volte in foto insieme, con la loro Aurora. Non era mai successo prima, quando Eros era sposato con Marica Pellegrinelli, e prima che Michelle e Tomaso subissero la crisi che oggi li ha condotti alla fine del loro matrimonio. Nessuna insinuazione, è il sogno che i tantissimi fan di Eros e Michelle adesso possono fare. E’ finita tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, l’ex coppia ha ufficializzato l’addio con un comunicato che non lascia posto ai ripensamenti. I protagonisti non ne parleranno, il loro primo obiettivo è quello di tutelare le figlie Sole e Celeste. Non ne parleremo ma sogneremo il ritorno di una coppia che solo per colpa di altri ha messo fine alla favola.

Finita la favola di Michelle e Tomaso forse c’è ancora tempo per un’altra storia d’amore

Forse è troppo presto per parlarne ma tutti i loro fan ci stanno pensando, un po’ come Al Bano e Romina Power, per essere più attuali un po’ come Belen e Stefano. E’ stata Michelle a raccontare come è finita con il papà di Aurora, l’ha fatto quando si è liberata di tutto il peso che portava dentro parlando della setta, delle persone che l’avevano resa prigioniera e incapace di vivere la sua vera vita.

Nel suo libro, nelle sue interviste, parlando di quel terribile periodo racconta anche di Eros, perché era sua moglie. Quando il cantante le chiese di scegliere lei non fu capace di scappare da quel mondo che le stava togliendo la vita. Amava tanto Eros e l’aveva perso per sempre. Non li abbiamo più visti insieme, solo qualche volta sul palco ma sempre distanti. Mai una foto insieme nella vita privata, nessuna famiglia allargata per loro due. Aurora è diventata una bellissima donna e in due occasioni nel 2021 abbiamo visto due scatti con la mamma e il papà, foto mostrate a tutti, foto che non potevano fare sognare perché Michelle Hunziker era sposata con Tomaso Trussardi. Sognare non costa nulla ma che finale meraviglioso se si avverasse anche nella realtà.

