Finisce la favola d’amore: Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si separano

Ora è ufficiale ma da settimane, il fatto che Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi fossero in crisi era nell’aria. Poche immagini delle feste passate in famiglia, le vacanze di Michelle da sola in montagna con le amiche. Il ritorno a casa senza Tomaso e le tante voci che volevano i due in crisi nera. E purtroppo, la favola d’amore, finisce così. Un amore che aveva fatto sognare milioni di persone, con la nascita di due meravigliose bambine, Sole e Celeste. Una famiglia da favola, un amore durato 10 anni che però a quanto pare, oggi è finito. Resta l’amore che c’è stato, restano due meravigliose creature. E speriamo che resti anche la stima e il rispetto, tra due persone che sono state insieme per tanto tempo.

Michelle e Tomaso hanno affidato un comunicato stampa all’Ansa, per annunciare in modo ufficiale la fine del loro matrimonio, mentre si preparano al divorzio. Le voci si rincorrevano su tutti i giornali, impossibile continuare a tacere.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si separano: è ufficiale

Poche parole per annunciare la fine di questo matrimonio: “Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia“.

Secondo quanto riferisce Il corriere della sera: “adesso la conferma arriva dai diretti interessati, che hanno scelto una via percorsa da altre celebrità, quella del comunicato stampa condiviso. Una decisione fatta per tutelare soprattutto le figlie Sole, 9 anni, e Celeste , 7, che continueranno a vivere con la mamma .” Nessun altro commento arriverà? Non possiamo e non dobbiamo aspettarci una parola sui social, una intervista? Michelle in questi giorni si è mostrata molto sorridente sui suoi profili e concentrata soprattutto su se stessa. Molte delle cose da lei dette, sembravano essere quelle di una donna, pronta a voltare pagina, ricominciando da se stessa. E oggi, quelle parole, assumono anche un significato diverso.

Quella di Michelle e Tomaso è stata una favola d’amore che tanto ha fatto sognato. Ma in quest’epoca lontana da principi azzurri che arrivano sul cavallo bianco, sempre più spesso anche il lieto fine non è all’orizzonte.

