Tra Can Yaman e Francesca Chillemi un’intesa perfetta sul set e nelle pause

Per recitare in modo perfetto sul set bisogna avere un’intesa speciale e Can Yaman e Francesca Chillemi l’hanno creata. Si sono piaciuti subito ma mentre il gossip ipotizzava una storia d’amore Can e Francesca non hanno mai risposto e hanno proseguito il lavoro senza il bisogno di smentire i pettegolezzi. I paparazzi li hanno beccati mentre uscivano dallo stesso palazzo cercando di celare l’identità ma anche in quel caso nemmeno una parola contro il gossip. E’ la rivista Chi che pubblica di nuovo Can Yaman e Francesca Chillemi al lavoro e durante le pause. L’intesa è sempre perfetta, l’affinità è definita “a livelli stellari” e a questo punto la fiction “Viola come il mare” la attendiamo con grande curiosità immaginando il lavoro che c’è dietro, l’affinità che riusciremo a scorgere. Can e Francesca Chillemi sono una coppia perfetta ma sono solo colleghi. Il silenzio nel loro caso ha funzionato, la cronaca rosa rinuncia e resta ad ammirare.

Can Yaman e Francesca Chillemi sul set a Civita Castellana

Nel viterbese stanno girando alcune scene di “Viola come il mare” e durante le riprese si nota il feeling, l’aria che si respira è quella giusta, quella dei grandi risultati. Fuori dal set non si sono mai fatti beccare da soli, spesso sono insieme anche quando non lavorano ma sempre accompagnati dai loro assistenti. Anche per questo si parla di forte intesa tra i due attori. A telecamere spente va in scena la realtà e tra passeggiate e cene al ristorante i pettegolezzi non trovano più spazio.

Francesca Chillemi è felice accanto al compagno, Stefano Rosso; hanno una bambina, la piccola Rania che sta per festeggiare il sesto compleanno. Can Yaman invece sembra ancora single, dopo l’addio a Diletta Leotta non si è più lasciato beccare con un’altra fidanzata, preferendo il lavoro, la concentrazione totale.

