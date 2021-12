Can Yaman e Francesca Chillemi giocano a palla, il gossip non li turba

Can Yaman e Francesca Chillemi snobbano il gossip, non dicono nulla, ad entrambi non interessa smentire o magari dire altro sui pettegolezzi che li riguardano. La rivista Chi li mostra di nuovo come una coppia affiatata, complice, ma solo sul set e durante le pause di lavoro o c’è anche altro? La domanda continua ad essere sempre la stessa. Dopo avere visto le foto di Francesca Chillemi e Can Yaman che uscivano dallo stesso portone cercando di coprirsi e nascondersi il più possibile, la curiosità è alle stelle. I due attori però non appaiono per niente turbati dai pettegolezzi e allo stesso tempo non nascondo la complicità. Semplice amicizia tra colleghi o c’è un flirt, quello di cui tutti parlano? Nessun cedimento da parte della Chillemi e di Yaman, non cedono e proseguono con il lavoro sul set della fiction “Viola come il mare”.

Can Yaman e Francesca Chillemi tra una pausa e l’altra giocano insieme

L’ex Miss Italia è legata all’imprenditore Stefano Rosso, hanno una bimba ma Francesca non ha replicato al gossip. Non vuole perdere tempo con chiacchiere inutili o non è necessario confermare tutte le chiacchiere che riguardano lei e l’attore turco. Non c’è dubbio che sul set e durante le pause siano una coppia bellissima. Can è libero, dopo la fine della storia d’amore con Diletta Leotta non l’abbiamo visto con altre compagne. Al momento è anche impegnato con la promozione della sua biografia.

Francesca e Can al momento non sono a Palermo, il set si è spostato a Roma. Per rilassarsi e ingannare il tempo giocano a palla. Tra un ciack e l’altro tutto sembra perfetto. Sarebbero una coppia bellissima ma per il momento i fan si accontentano della fiction. Chissà quando si stuferanno del gossip e diranno tutto ciò che pensano, cosa è accaduto e cosa non accadrà mai.

