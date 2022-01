Dopo l’addio tra Michelle e Tomaso si scopre il legame con Eros

Sarebbe così romantico per molti rivedere Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti insieme ma anche se con Tomaso Trussardi è finita forse questo non accadrà mai. Il motivo è semplice: tra Michelle ed Eros c’è da sempre un legame forte; sono stati capaci di superare tutto anche per amore di Aurora. Sembra però che la showgirl e conduttrice abbia sempre evitato di mostrarlo e di parlarne per rispetto a Tomaso. Solo di recente, non a caso, è stata pubblicata una foto di Michelle, Aurora ed Eros, tutti e tre insieme in occasione del compleanno della figlia. Quindi il riavvicinamento tra la storica ex coppia non è recente, non riguarda di certo la separazione tra Trussardi e la Hunziker, semplicemente nessuno ne parlava. Magari era una scelta per evitare i pettegolezzi, nessuno dei tre ha mai apprezzato il gossip ma era soprattutto Tomaso ad essere estraneo a questo mondo.

Michelle Hunziker ha faticato ad accettare un altro divorzio

Si mormora che la crisi tra Michelle e Tomaso risalga già a due anni fa. Forse un po’ troppo ma di certo non è recentissima. Hanno riflettuto a lungo, sembra che Michelle abbia avuto bisogno di un po’ più di tempo; lei aveva già sofferto così tanto per la separazione dal cantante.

Quando è apparsa la foto di Eros e Michelle sui social, quando entrambi hanno commentato quello scatto, gli auguri ad Aurora, lì in molti hanno pensato che qualcosa era cambiato ma nessuno pensava all’addio tra la Hunziker e Trussardi.

Forse non ci sarà mai un ritorno, una seconda possibilità tra i genitori di Aurora Ramazzotti ma i loro fan sognano, non costa nulla. Di certo tutti saranno in grado di tenere la cronaca rosa distante dalle loro vite, in ogni caso, non solo per loro stessi ma per proteggere l’amore che c’è stato e i figli più piccoli di entrambi.

