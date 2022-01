Enock Baruwah si sposa, la proposta di matrimonio del fratello di Balotelli alla fidanzata

Anche per Enock Barruwah, il fratello di Mario Balotelli, è arrivato il romantico momento della proposta di matrimonio. In ginocchio davanti alla sua bellissima fidanzata Enock le ha chiesto di diventare sua moglie e Giorgia Migliorati ha ovviamente detto di sì. Stanno insieme dall’estate del 2020, sono stati a lungo amici ma poi il loro legame si è trasformato in qualcosa di ancora più forte e profondo e adesso iniziano a progettare la loro vita da marito e moglie sognando un futuro sempre insieme. Il fratello di Mario Balotelli ha organizzato per la sua Giorgia una bellissima sorpresa. La proposta di matrimonio all’aperto in una location da sogno a Piamborno in provincia di Brescia. E’ nel giardino che Enock decide di sorprendere la sua fidanzata, lì dove si organizzano tanti matrimoni.



Enock in ginocchio chiede alla sua fidanzata di sposarlo

Il 28enne emozionato ha pensato a tutto, ci sono i fiori, i fuochi d’artificio, la musica e ovviamente l’immancabile anello. Sono così felici che i loro amici non possono non emozionarsi con loro. Tutti applaudono, Giorgia ha detto sì. Si scopre che con Enock c’è anche Andrea Zelletta, dopo il GF Vip i due sono rimasti amici anche nella vita reale.

Giorgia è in lacrime, mostra a tutti il suo solitario, stringe i fiori nell’altra mano e poi sui social esplode in tutta la sua gioia: “Ragazzi è successo davvero, ci sposiamo!”. Aveva già raccontato alle follower curiose che prima di fidanzarsi con Enock erano così amici che a lei raccontava davvero tutto. Auguri alla coppia che adesso inizia i preparativi per le nozze ma che non ha ancora deciso la data.

Chissà se anche Mario Balotelli prima o poi desidererà le nozze e una famiglia. Ha già due bellissimi bambini ma le sue storie d’amore non sono mai durate molto.

