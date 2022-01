La replica di Tomaso Trussardi sulla nuova fiamma arrivata dopo Michelle

Come tutti anche Tomaso Trussardi ha letto il pettegolezzo sulla sua nuova fiamma. E’ appena finito il matrimonio con Michelle Hunziker e la rivista Chi ha pubblicato le foto dell’imprenditore con un’altra donna. Lei è l’assistente di Elisabetta Franchi e negli scatti ci sono passeggiate tra la neve e risate. I due non erano da soli a Cortina e infatti il gossip riporta tutto ma ovviamente fa il suo lavoro e presume possa esserci qualcosina di interessante tra Tomaso Trussardi e la donna bionda, bionda come Michelle. Ed è soprattutto per il rispetto che l’imprenditore nutre nei confronti della Hunziker che ha voluto subito fare chiarezza. La sua replica è ironica ma efficace.

Tomaso Trussardi risponde sulla presunta nuova fiamma, l’assistente bionda di Elisabetta Franchi

Ricordate il draghetto verde che vuole fare il pompiere? Tenerissimo è determinato, è lui che Tomaso Trussardi sceglie per smentire il pettegolezzo che lo riguarda. “Un aiuto per spegnere le nuove fiamme” commenta divertito il bel Trussardi smentendo quindi la liaison con lei che è solo un’amica con cui ha trascorso insieme ad altri una piacevole vacanza in montagna.

Di certo salteranno fuori altre presunte fiamme e poi sarà anche il turno di Michelle Hunziker. Il primo della lista ovviamente è Eros Ramazzotti ma più che un pettegolezzo questo sarebbe un vero sogno per i tantissimi fan dell’ex coppia. Ci ha però già pensato Eros a smentire tutto e sottolineare che è single, che è libero, che non c’è nessuna fidanzata accanto a lui.

Prima o poi arriverà un nuovo amore per tutti e di certo il gossip sarà lì un attimo prima per dare l’annuncio.

In tanti adesso vogliono dire qualcosa sulla separazione tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, chi conosce la verità e chi non conosce nemmeno i due protagonisti. Anche Vittorio Feltri, loro testimone di nozze, ha detto cosa pensa di questo addio, duro nei confronti di entrambi.

