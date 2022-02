Il lutto di Luca Argentero una scusa per saltare Sanremo 2022: la rabbia dell’attore

E’ assurda l’accusa mossa nei confronti di Luca Argentero sul lutto utilizzato come scusa per non andare al festival di Sanremo 2022. Anche se si trattasse di un commento goliardico non fa ridere nessuno perché non solo il lutto c’è stato davvero ma è anche di quelli che ti bloccano nel dolore. Luca Argentero e Cristina Marino sono chiusi nel silenzio per una morte che fa male e non ammette commenti diversi dalla condivisione. Ieri l’attore era atteso sul palco del teatro Ariston ma prima che arrivasse lui a Sanremo è arrivata la notizia della sua assenza. Argentero è rimasto accanto a sua moglie Cristina per la perdita del padre. Altri forse sarebbero saliti lo stesso su quel palco, perché il lavoro viene prima di tutto ma Luca Argentero non ha mai detto niente del genere. Ha sempre dimostrato grande rispetto per il suo lavoro e per il suo pubblico e questa volta erano tutti gli altri a dovere ricambiare. Non tutti l’hanno fatto, c’è chi ha ironizzato ma Luca ha difeso da solo e con una sola parola la sua famiglia, se stesso.

Luca Argentero ha rinunciato alla sua serata a Sanremo 2022, agli applausi del pubblico per il suo Doc. Un lutto in famiglia ha cambiato tutti i programmi ma era il minimo. E’ morto il padre di Cristina Marino, il padre di sua moglie, il nonno della sua Nina. Una perdita affrontata con le persone più care e nel silenzio. Silenzio che però non tutti hanno rispettato.

Sul web la pagina satirica Spinoza è andata ben oltre: “Luca Argentero non è a Sanremo per un lutto in famiglia. La stessa scusa che usavamo noi quando c’era il compito in classe”. Non fa ridere nessuno e a Luca Argentero ha provocato la comprensibile ira. La sua risposta ha messo a tacere tutti: “Ma vaf*****lo”.

